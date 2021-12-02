南韓上季GDP維持季增0.3%不變 4%年成長率恐不易達成

南韓央行 (Bank of Korea) 週四 (2 日) 公布 2021 年 Q3 國內生產毛額 (GDP，暫定值) 季增 0.3%，和 10 月 26 日公布的初值相同。受到 COVID-19 疫情擴大及供應鏈混亂等影響，民間消費和投資轉衰，經濟成長停留在低水準。4% 年成長率目標恐不易達成。

以季度成長率來看，爆發 COVID-19 疫情的 2020 年 Q1 季減 1.3%、Q2 季減 3.2%，連續 2 季萎縮，但之後展開反彈且連五季成長，2020 年 Q3 季增 2.2% ，Q4 季增 1.1%，2021 年 Q1 季增 1.7%，Q2 季增 0.8%，Q3 季增 0.3%。

不過，Q3 成長率比起前面 2 季出現大幅下滑，也遜於市場預測的 0.5%。

南韓央行於 11 月 25 日宣布，2021 年的成長率預測維持在 4.0% 不變。為達成這個目標，Q4 成長率必須超越 1.0%。

Q3 期間的各部門表現，消費及投資的成績不佳。民間消費以服務 (餐飲、住宿、娛樂、文化等) 為主減少 0.2%，但比初值高 0.1 個百分點。

設備投資方面，供應鏈的混亂造成運輸用機械 (汽車等) 減少 2.4%；建設投資也因為土木工程的不振，下滑 3.5% 。和初值相比，分別縮減 0.1 和 0.5 個百分點。

而在政府消費 (政府支出) 方面則是增加 1.3%。

出口方面，以煤炭 / 石油製品及機械 / 裝備為主增加 1.8%。進口方面，由於運輸用機械等的衰退，減少 0.7%。

以經濟活動區分來看，農林漁業增加 8.9%，製造業增加 0.0%，水電瓦斯業增加 1.9%，服務業增加 0.5%，都呈現增長。建設業則出現 2.4% 的衰退。

名目國民總所得 (GNI) 季增 0.1%，實質 GNI 季減 0.7%。