〈美股熱門股〉恩智浦遭瑞銀看衰領跌費半 Stitch Fix財測差重挫近24%

恩智浦半導體遭瑞銀評為「賣出」 挫跌 4.52%

瑞銀認為恩智浦半導體 (NXPI-US) 汽車部門成長落後同業，給予「賣出」（Sell）評等，目標價訂在每股 170 美元，較前一日收盤價低約 28%，影響恩智浦周三（8 日）股價下跌 4.52% 至每股 228.09 美元。

瑞銀分析師 Xavier Bouvignies 表示，恩智浦雖然在汽車產品類別處於領先地位，但汽車業務的成長表現將不及整體汽車半導體市場，與同行相比在電動汽車方面的機會較少。

Bouvignies 補充說，由於高度分散和中斷風險，恩智浦汽車部門的價值有待商榷，與該行業平均折價 20% 相比，該公司股價僅折價 8% ，這種潛在的落後並未計入股價中。

不過花旗銀行分析師 Christopher Danely 持相反看法，他日前將恩智浦半導體列為首選股之一，認為晶片短缺情形短期內不會好轉，在該股疲軟時可買進。

Stitch Fix 第二季、全年財測俱差 暴跌 23.91%

線上購物與造型服務公司 Stitch Fix(SFIX-US) 第一季財報表現出色，但第二季與全年財測黯淡，拖累周三股價暴跌 23.91% 至每股 19 美元。

Stitch Fix 第一季（截至 10/30）營收年增 19% 至 5.81 億美元，淨損 183 萬美元，合每股虧 0.02 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 5.81 億美元與虧損 0.14 美元。

該公司活躍用戶雖比去年同期成長 11% 至 418 萬人，但卻遠低於 StreetAccount 預估的 423 萬人，而且受到供應鏈影響，庫存不足導致訂單無法成立，用戶的到貨時間也延長為 1 至 4 周不等。

Stitch Fix 財務長 Dan Jedda 表示，公司需要經過幾季的努力才能讓狀況有所改善。

Stitch Fix 預估第二季營收介於 5.05 億至 5.2 億美元，低於分析師預估的 5.85 億美元。該公司表示，今年全年營收僅為較高的個位數成長，不僅低於先前預估的逾 15% 成長，也遜於分析師預估的 15.7%。

富國銀行給予 Stitch Fix「減持」（Underweight）評等，目標價訂為每股 24 美元，並指出該公司受供應鏈影響，庫存比去年同期減少 15%，預計庫存受限的狀況將會持續到第二季以後。

Wedbush 則將 Stitch Fix 的目標價從每股 45 美元下調至每股 21 美元，同時維持「中性」（Neutral）評等，BMO Capital Markets 把目標價從每股 40 美元下調至每股 25 美元，維持「符合市場表現」（Market Perform）評等，Stifel 則維持「持有」（Hold）評等，但將目標價大砍至每股 23 美元，較先前減少一半。

Roku 順利與 Google 續約 飆漲 18.23%

串流媒體 Roku(ROKU-US) 周三順利與 Google 達成協議，讓 YouTube 和 YouTube TV 繼續在其平台上提供服務，激勵 Roku 飆漲 18.23% 至每股 256.08 美元。

YouTube 發言人 Mariana De Felice 表示，很高興能與 Roku 達成對雙方都有利的協議，繼續替該平台的新舊用戶提供服務。

Roku 則透過聲明表示，公司已與 Google 達成協議，將平台上的 YouTube 與 YouTube TV 服務延長數年，這對雙方共同的客戶來說是正向的發展。