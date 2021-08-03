〈財報〉恩智浦財報財測優 估終端市場強勁成長延續至2022年

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (2 日) 美股盤後公布 2021 會計年度二季財報，車用晶片營收大幅成長，年增達 87%，公司認為終端市場強勁成長力道將延續至下半年與明年。

F2021 Q3 財測 (non-GAAP)：

營收： 27.75 億至 29.25 億美元， 市場調查分析師預期為 27 億美元

毛利率： 55.2% 至 55.8% ，市場預期 53%

營業利益率： 30.7% 至 31.9% ，市場預期為 28.5%

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「我們持續非常正面看待所有終端市場的長期需求趨勢，儘管供應環境在短期內仍將充滿挑戰，但我們已採取行動增加供給，以推動 2021 年下半年到 2022 年的強勁成長。」

恩智浦股價周一上漲 1.25% ，盤後公布財報小漲 0.37% 至每股 209.75 美元。累計今年迄今已上漲 31%。

F2021 Q2 (截至 7 月 4 日) 財報數據 (non-GAAP)

營收報 26 億美元，年增 42%，市場預期為 25 億美元

稀釋後 EPS 報每股 1.42 美元，市場預期為 1.28 美元

淨利報 4.06 億美元

毛利率報 56.1%，較去年同期上升 7 個百分點

營業利益率報 32%

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 12.62 億美元，年增 87%

工業與物聯網業務報 5.71 億美元，年增 31%

手機通訊業務報 3.47 億美元，年增 36%

網通基礎建設業務報 4.16 億美元，年減 8%

Sievers 在財報聲明中表示，恩智浦第一季營收達 26 億美元，較去年同期成長 42%，接近先前發布財測預期的上限，營收增加再加上優異的產品組合，也使營業利益持續增加，優於公司預期。

恩智浦第二季持續成長，淨利達突破 4 億美元，除網通業務外，其他三大業務皆較去年成長，且增幅都超過雙位數。

第一季營運現金流為 6.36 億美元，資本支出淨額為 1.5 億美元，換算 non-GAAP 自由現金流為 4.86 億美元。

此外，第二季存貨周轉天數 (DIO) 則較上季 81 天 回升至 88 天，已連兩季增加。應付帳款天數 (DPO) 為 92 天，較上季增加 13 天；應收帳款天數 (DSO) 為 35 天，季增 5 天。

恩智浦第二季以 12.03 億美元的規模回購 610 萬股股票，並支付 1.55 億美元的現金股利。