車用、工業需求旺 恩智浦估晶片短缺到明年

恩智浦周二 (3 日) 表示，受惠於車用、網通等終端市場旺盛需求，預計下半年至明年恩智浦業績將持續成長，目前供給短缺的困境則要延續至 2022 年。

恩智浦執行長 Kurt Sievers 預估第三季以後晶圓供給將持續增加，短缺將延續至 2022 年。此外，他不認為供應鏈存在過多庫存。

受到晶片短缺影響，目前汽車市場沒有過往的周期性趨勢，美國和中國的經銷商汽車庫存處於歷史最低水準。Sievers 確信，目前整體終端市場市況未達到高峰，尤其是汽車市場。

Sievers 表示，汽車市場出現結構性變化的跡象，特別是終端客戶，若沒有庫存緩衝將無法兼容及時化生產 (JIT) 系統以及半導體 3 到 6 個月的製造周期。不過，由於目前供給無法讓終端客戶做緩衝庫存，但 Sievers 認為，這最終將是一個結構性的變化。

恩智浦第二季 (截至 7 月 4 日) 營收報 26 億美元，年增 43%，優於公司預測中間值。網通基礎設施市場的貢獻優於預期，車用、工業以及手機市場則略高於預期中間值。

恩智浦預測第三季營收中間值將達到 28.5 億美元，約較去年同期成長 26%，季增 10%。

Sievers 預期第四季營收絕對會優於第三季，2021 年象徵著恩智浦終端市場長期成長周期的開始。財務長 Peter Kelly 表示，儘管供應受到限制，預估接下來到年底以及 2022 年，恩智浦仍將保持強勁成長。