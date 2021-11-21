聯發科新晶片放量出貨 供應鏈營運「發」燙

聯發科 (2454-TW) 推出最新 5G 晶片天璣 9000 系列，成為全球首顆採用台積電 (2330-TW)4 奈米製程的手機晶片，吸引中、韓系品牌手機廠導入在最新旗艦級機種，預計年底前小量出貨，明年第一季正式放量，市場看好，隨著天璣 9000 出貨進入高峰階段，加上單價高，可望挹注供應鏈營運。

聯發科去年對在地供應鏈的採購金額達 1500 億元，包括晶圓代工、晶圓測試再到晶圓封裝，供應商包括台積電、精測 (6510-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等。

聯發科今年隨著相關晶片銷售暢旺，擴大對供應鏈釋單，供應鏈為緊跟大客戶成長，皆加快腳步擴大資本支出，如聯發科測試主力供應商京元電、矽格等，今年雙雙上調資本支出規模，達 100 億元以上，期望滿足客戶需求，擴產效益預計明年陸續顯現。

聯發科也成台積電 4 奈米首發客戶，成為前五大客戶中，採用進度最積極的業者，目前也已投入研發 3 奈米，預期未來隨著線徑持續微縮，對先進製程的需求只增不減。

市場看好，聯發科明年營收將挑戰 200 億美元，再較今年增長 15% 以上，將持續帶動供應鏈共同成長，且因採用技術越新，銷售價格就越高，有助供應鏈營收再度改寫新猷。