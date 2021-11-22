台商搶占供應鏈重組商機 前10月對外投資金額逆勢成長33%

近兩年來，新冠肺炎持續衝擊外商投資意願，經濟部投審會今 (22) 日公布統計，今年 10 月僑外投資金額 8.52 億美元，月增 23%，年減 14%，累計前 10 月 52.7 億美元，年減近 3 成；不過，前 10 月對外投資金額逆勢成長 33%，顯示進入後疫情時代，台商搶占全球供應鏈重組商機。

經濟部指出，新冠肺炎疫情持續影響人員流動與經濟活動的進行，導致僑外來台投資下滑，但隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，預期台灣優質的投資環境可望再度吸引僑外資回流。

根據統計，10 月僑外投資金額 8.52 億元，為今年以來次高，但較去年同期下滑 14%，累計前 10 月投資金額 52.7 億美元 (折合新台幣約 1581 億元)，較去年同期減少 28.25%。

陸資來台方面，10 月核准投資金額 724.1 萬美元，年增 2.52 倍，不過，累計前 10 月金額 4130.3 萬元 (折合新台幣 12.39 億元)，年減 66.68%，顯示受到美中關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化及經部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響下，陸資來台投資呈下降趨勢。

對中國投資方面，前 10 月核准投資金額約 43 億美元 (折合新台幣 1290.3 億元)，較去年同期減少 8.6%；顯示受中國營商環境變化、美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。

對外投資的部分，前 10 月核准投資金額 94.22 億美元 (折合新台幣 2826.73 億元)，年增 33.84%，主要因環球晶 (6488-TW) 收購德國世創等大型投資案所致，也顯示出在新冠肺炎疫情爆發後，台商搶占全球供應鏈重組商機的現象。

另外，前 10 月我國對新南向國家投資金額為 54.98 億美元 (折合新台幣 1649.64 億元)，較去年同期激增 153%，投資金額較大者為新加坡、越南、泰國；其中，聯發科 (2454-TW) 增資新加坡子公司 300 億元、國泰人壽增資越南子公司 120 億元。