Disney+新增訂閱放緩 富國：正是迪士尼股絕佳買點

迪士尼 (DIS-US) 在公布串流媒體訂閱人數成長遜於預期後，本月股價走跌。富國銀行分析師以 Netflix 短暫的訂閱用戶下滑做為比喻，認為 Disney + 也是如此，視為買進的機會。

富國銀行分析師 Steven Cahall 週一維持「加碼」評級，但將目標價自 203 美元調降至 196 美元。

他表示，對現有市場用戶增長的分析表明，該服務內容增加速度放緩，因此用戶成長同步放緩。這支撐他的觀點，即未來幾年 Disney + 製片擺脫疫情封鎖影響後，就會加速增添內容，而 Disney + 的用戶成長也將加速。

迪士尼週一股價上漲 0.10%，收每股 154.16 美元。迪士尼今年迄今股價下跌 15%，但 12 個月來股價上漲 5%。S&P 500 下跌 0.32% 、道指上升 0.05%。

迪士尼近 1 個月股價下跌

Cahall 表示，目前股價回落意味著投資者更謹慎審視迪士尼在直接面向消費者 (DTC) 業務的努力。但他認為更重要的問題是，Disney + 是否不如最初預期那樣有希望，或者近期股價下跌最終將證明是短期走勢，如果答案是後者，那麼 Cahall 看到買進機會。

該分析師以 Netflix (NFLX-US) 與其總目標市場的預期作為比較，近幾年這一點也令 Netflix 股價承壓。Cahall 寫道：「服務的內容減少的時候，新增訂閱人數就會暫時放緩。」

「這些時期被證明是切入 Netflix 的絕佳買點。我們認為，迪士尼如果增加內容，就會以類似 Netflix 的方式突破。」

Cahall 指出，根據他對迪士尼各分部現有價值的總和分析，Disney+ 目前價值較 Netflix 價值少了 1500 億美元，他認為該差距可望縮小一些，並建議買進該股。

「自迪士尼推出 Disney + 以來，我們不認為差距有那麼大，雖然迪士尼 DTC 業務早期價值創造的步伐可能太過活躍，但我們還是認為現在迪士尼對 Netflix 的價差太過頭了。」

《Barron's》本月初也提過類似 Cahall 的觀點。迪士尼第四季財報雖然令投資者大失所望，且 Disney + 新增訂閱放緩，但結果尚算可接受，畢竟公司高層仍重申 2024 財年 Disney + 訂閱人數能高達 2.6 億人的預期，其餘就是市場噪音了。