〈美股盤後〉美光NVIDIA強升 那指費半改寫新高

週五 (19 日) 歐洲新一波疫情來勢洶洶，奧地利開第一槍宣布「全國封城」後，德國也不排除將跟進，促使美債殖利率曲線趨平，油價跌至 6 週低點，美元走揚，美股四大指數漲跌互現，能源股領跌，航空郵輪股受挫，科技股跑贏大盤，蘋果再登新高，美光、NVIDIA 飆升消弭應材跌幅，終場那指首次收於 16000 點上方，偕同費半齊刷新高。

政經消息方面，美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週五表示，在通膨飆升和就業增長回溫後，Fed 下月討論是否加快縮減購債 (Taper) 步伐可能是合適的，克拉里達更為鷹派的言論促使短天期美債走升，美元走強。

美國眾議院週五以 220 票對 213 票通過「重建美好法」(Build Back Better Act) 的 1.75 兆美元社會支出法案，之後將提交給參議院審議。

另外，美國總統拜登週五進行例行健檢，因大腸鏡麻醉，由副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 暫代總統職務。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.56 億例，死亡數突破 513 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 76.3 億劑疫苗。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 268.97 點，或 0.75%，收 35,601.98 點。

那斯達克指數上漲 63.73 點，或 0.4%，收 16,057.44 點。

標普 500 指數下跌 6.58 點，或 0.14%，收 4,697.96 點。

費城半導體指數上漲 12.1 點，或 0.31%，收 3,912.0 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，資訊科技、公用事業和非必需消費品板塊領漲，能源、金融和醫療保健領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.70%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.95%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.54%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 5.77%；Merck (MRK-US) 下跌 2.83%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.24%；Nike (NKE-US) 上漲 2.06%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.01%。

費半成分股以美光大漲。美光 (MU-US) 大漲 7.80%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.14%；AMD (AMD-US) 漲 0.25%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.32%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.49%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.71%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.71%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.07%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.71% 至每股 124.26 美元。日本首相岸田文雄內閣上任後週五首度提出振興經濟方案，規模超過 55.7 兆日圓 (約新台幣 13.5 兆元)，為日本史上最大規模經濟振興對策，其中將成立基金以補助台積電赴日設廠，最多補助約一半的經費。

日本政府將成立基金以補助台積電赴日設廠，最多補助約一半的經費。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 週五盤中觸及新高 161.02 美元，終場收紅 1.70% 至每股 160.55 美元，連續兩個交易日創收盤新高，市值來到 2.63 兆美元。投資者預計下週黑色星期五蘋果銷售將表現強勁，而且摩根士丹利認為，蘋果汽車的潛在業務可能將推動蘋果營收和市值都翻倍。

美國食品與藥物管理局 (FDA) 和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 週五批准輝瑞和莫德納為所有成年人接種加強劑。輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.17%。莫德納 (MRNA-US) 上漲 4.92%。

波音 (BA-US) 下跌 5.75% 至每股 214.13 美元，創 2020 年 10 月以來最差單日表現。該公司傳出正放緩生產 787 夢想飛機。波音發言人稱，公司暫停在 North Charleston 工廠完成新飛機組裝，將花時間來確保最高品質。

以小型企業會計軟體和 DIY 報稅系統聞名的 Intuit (INTU-US) 最新財報靚麗，調整後每股純益為 1.53 美元，收入為 20.1 億美元，皆優於華爾街預期，德銀將 Intuit 目標價從 700 美元上調至 780 美元，激勵 Intuit 大漲 10.08% 至每股 692.34 美元。

應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.49% 至每股 150.03 美元。該公司財報、財測皆遜預期，調整後每股純益為 1.94 美元，比預期低 1 美分，應材還以供應鏈挑戰為由，預計 2022 年會計年度第一季營收將持續受衝擊。

華爾街分析

Refinitiv 數據顯示，標普成份股企業約 95% 已釋出第三季財報業績，其中 81% 的企業報告優於華爾街預期。

E-Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，優於預期的財報一直是本週市場上行的動力，儘管面臨物價成本壓力，但消費者仍具有彈性，企業資產負債表依然強勁。

Mayfield 稱，市場已看到非常強勁的零售趨勢，一些季節性順風和一些財政政策不確定性消除，目前情勢到年底看起來非常強勁。

Ally Invest 高級投資策略師 Callie Cox 週五表示：「在緊張的環境中，股市又經歷一週的挑戰。儘管如此，這條路並不容易。投資者仍在消化通膨失控的風險，以及新冠確診數飆升和歐洲新一輪封鎖措施。」

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 稱：「歐洲疫情讓市場受到預料之中的驚嚇，但我們已經歷一波又一波的疫情和不同變種，卻從未真正看到過因疫情出現的大規模拋售，人們越來越懂得如何與病毒共存和應對，我認為這不會是市場參與者的主要擔憂。」

而針對 1.75 兆美元社會支出法案，Mayfield 提到：「消除這個市場的任何不確定性都是一件好事，我們不認為疫情或任何可能在年底出現的情況會對市場造成太大壓力，重要的是 Fed 對通膨的反應會比他們表述的更強烈。這是市場面臨的關鍵風險，但不管結果如何，這都是 2022 年的事情。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主