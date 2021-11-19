白宮抨擊三大航運聯盟壟斷市場 FMC應聲動起來！

週四 (18 日) 美國白宮重申對全球三大航運聯盟壟斷局面的擔憂，要求聯邦海事委員會 (FMC) 動用所有工具，確保航運業的自由和公平競爭，FMC 隨後展開改進措施。

美國政府持續採取許多措施來嘗試緩解港口和內陸倉庫的貨櫃緊縮問題，這導致零售商和出口商的成本在 2021 年呈現螺旋式上升。

白宮週四貼文稱，全球海運聯盟為三分天下的局面，2M 聯盟、OCEAN Alliance 聯盟和 THE Alliance 的全球航運市占率高達 80% 左右，以及 95% 東西方航線與跨太平洋貨櫃航運市場。

白宮重申對全球三大航運聯盟在進、出口方面壟斷市場的擔憂，指控缺乏競爭使美企只能接受這三大航運聯盟的擺布。

白宮貼文寫道：「即使零售商無法移動他們的貨櫃，零售商也需要為停留在碼頭上貨櫃付費。如果三大聯盟決定不接受產品出口，農業出口商將無法履行合約，易受腐農產品可能直接作廢。」

白宮抨擊，即使無法移動貨櫃，零售商也需要為停留在碼頭上貨櫃付費 (圖片：AFP)

拜登總統 7 月 9 日簽署行政命令，要求聯邦海事委員會 (FMC) 打擊扼殺競爭、定價激漲的海運整合模式，禁止航運公司向進出口商收取不公平費用。

白宮週四再度要求主管機關採取更多措施，包括要求 FMC 應該考慮動用其他所有的工具，要求美國司法部向 FMC 提供專業與支援，還敦促國會擴大 FMC 的 3000 萬美元年度預算來強化 FMC 的監督。

白宮週四指出，現行法律沒有航運運輸的基本透明度，好比，(過去一年) 全球貨櫃航商沒有提供向客戶徵收延滯費 (demurrage) 和留滯費 (detention) 的公開報告。

拜登政府貼文發出後，FMC 專員 Rebecca F. Dye 召集 6 個供應鏈創新團隊，以確定和實施貨櫃箱返回、交付到碼頭的流程與時間上面的改進措施。在消費者需求大量增加導致嚴重擁堵的情況下，這些創新團隊主要致力於改善洛杉磯港、長堤港、紐約和紐澤西港的條件。

白宮貼文引發業界熱烈討論，然而，航運諮詢機構 Vespucci Maritime 執行長 Lars Jensen 週四抨擊白宮貼文的統計數據不實：「當局觀點建立在過時的資訊上時，這是有問題、具有誤導性。三大聯盟壟斷跨太平洋航線 95% 的市場是不正確的，2021 年非聯盟運營商的市占率早已升到 30%。」

世界航運委員會 (World Shipping) 今年 7 月辯稱，供應鏈的各個環節都面臨著前所未有的壓力，鐵路和卡車運輸能力不足，倉庫已滿，這不是任何特定供應鏈參與者的錯。供應鏈根本無法有效應對這種極端需求激增，從而導致整個供應鏈出現延遲、中斷和產能短缺，最重要的事實是，只要美國企業和消費者的大量進口需求繼續存在，挑戰就會繼續存在。