自動駕駛成訂閱服務？蘋果可望2025年推出自駕車 股價創新高

蘋果 (AAPL-US) 週五收盤創高紀錄，因報導稱該公司正加速推出自動駕駛車，激勵股價大漲 1.7% 至每股 160.55 美元。

根據彭博報導，蘋果內部設定在 2025 年之前推出自駕車。這代表蘋果可能將成為特斯拉 (TSLA-US) 與 Rivian (RIVN-US) 和 Lucid Motors (LCID-US) 等新興公司、以及傳統車廠的競爭者。

蘋果切入自動駕駛汽車領域的潛力，一直是投資者和市場的話題。報導出爐後，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示：「這是第一份包含大量來自蘋果內部人士數據的報導，且提供了足夠的細節，令蘋果推出汽車的說法更有可信度，且蘋果汽車可望加速新技術的採用 (EV+AV)，並可擴大目標市場，類似蘋果過去的產品發布。」

摩根士丹利的蘋果分析師 Huberty 寫道，雖然汽車對蘋果來說是全新領域，但該公司在新市場開疆闢土的能力向來卓著，加上該公司垂直整合能力，蘋果汽車可望締造成功。她給予蘋果「買進」評級，並稱汽車是蘋果將營收和市值翻倍的「最清晰的途徑」。

蘋果今年上漲 21%，市值突破 2.6 兆美元。

Huberty 寫道：「過去 20 年來，眾多例子足以顯示，蘋果就算不是第一個進入市場的業者，其創新能力、透過垂直整合做出的市場差異，以及卓越的製造和運營能力，都能讓他們後來居上。」

越來越多投資者與消費者盼望下一家特斯拉誕生，讓電動車股在近幾個月飆漲，例如上週首次公開發行 (IPO) 的 Rivian，其市值迅速超過傳統車廠福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US)。

摩根士丹利特斯拉分析師 Adam Jonas 將蘋果汽車形容為「電動車空頭最終版」，並稱蘋果切入此領域對多數車廠明顯不利。Jonas 補充，由於全自動駕駛汽車存有多種道德、法律和技術障礙，所以在美國的普及速度會很慢。

「明確的說，我們不認為消費者能擁有完全自動駕駛車的所有權，而是以訂閱服務的方式或運輸公用事業方式進行。」