美眾院通過1.75兆美元「重建美好」法案 民主黨拚聖誕節前過關

美國眾議院在周五（19 日）表決通過總統拜登的 1.75 兆美元社福和氣候支出法案，為美國幾十年來規模最大的支出法案，該項表決原定在周四舉行，但因共和黨議員拖延而延期。

眾議院最終以 220 票對 213 票結果通過名為「重建美好法」(Build Back Better Act，BBB) 的 1.75 兆社會支出法案，之後將提交給參議院審議，並預料未來幾周內可能會進行修訂，再送回眾議院進行最終表決。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，目標是讓參議院在聖誕節前通過該法案。

雖然該法案在眾議院通過，但並非意味著最終能順利立法，若要通過參議院投票，還需要參院民主黨的一致支持。

然而目前參議院的兩名關鍵的保守民主黨成員，曼欽（Joe Manchin）與席納瑪（Kyrsten Sinema）尚未完全公開支持，而共和黨則團結一致反對。

此外，參議院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）表示，他反對法案中提高州和地方稅（SALT）減免上限，認為這有利於最富有的納稅人，並使政府損失數十億美元。

「重建美好」法案旨在減輕兒童照護負擔，將把兒童稅負抵減延長實施一年、提供育兒補助給雙薪家庭的家長、為所有家庭提供免費學前班 (pre-K，幼兒園前教育)。

此外還將加速綠能轉型、擴大醫保、大幅降低胰島素等處方箋藥物的價格、提高州和地方稅（SALT）減免。目前已知眾議院版本提案當中，至少「四周帶薪假」這一項會在參議院被刪減。

稅收方面，將實施新的 15% 的企業最低稅，對超過 1,000 萬美元的個人收入額外徵收 5% 的附加稅，對收入超過 2,500 萬美元的個人再徵 3% 的稅。此外對餘額高的個人退休帳戶、股票回購和尼古丁課稅。