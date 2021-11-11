傳波音獲印度Akasa航空737 Max大單 削弱空中巴士主導地位

彭博周四（11 日）援引知情人士消息報導，波音公司最快有望在周末獲得印度新成立的航空公司 Akasa 的大筆訂單，進一步削弱其競爭對手空中巴士在該國市場的主導地位。

知情人士表示，Akasa 可能向波音訂購 70 至 80 架 737 Max 客機，該筆交易消息可能會在 11 月 14 日的杜拜航空展（Dubai Airshow）上宣布。按照目前的價格計算，該筆交易價格可能高達價值 100 億美元，儘管大筆訂單中可能會有多少折扣。

Akasa 先前曾傳出有興趣訂購波音 737 Max 客機，而且印度已解除對波音 737 Max 客機的禁飛令。

波音的競爭對手空中巴士目前在印度市場占主導地位，印度龍頭航空公司靛藍航空（IndiGo）是空中巴士最大的客戶，營運機型主要以 A320 系列為主。

而波音在印度航空市場唯一的客戶剩下廉航香料航空（SpiceJet），另一個客戶捷特航空（Jet Airways）在 2019 年因營運資金不足倒閉，若與 Akasa 的交易成真，波音將在空中巴士的印度主場站穩腳跟。波音與 Akasa 對此拒絕置評。

Akasa 在一個月前已獲印度民航局初步批准營運，預計在 2022 年夏季開始提供航班，目前仍在規畫相關細節與品牌形象。

有知情人士表示，Akasa 也和空中巴士就購機進行商談，但波音 737 Max 交付時間可能會更早，首批 10 架飛機會在明年上半年交機，其餘的將在未來三年內交付。

截稿前，波音 (BA-US) 股價小漲 0.71%，每股暫報 220.12 美元。

本篇文章不提供合作夥伴轉載