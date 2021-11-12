阿里巴巴旗下天貓、京東雙11購物節低調進行 銷售業績仍火熱

今年為中國政府打壓中國科技巨頭的一年，儘管阿里巴巴旗下天貓、京東雙 11 購物節低調進行，但兩家公司皆創下不錯的銷售佳績。

北京當局今年大動作壓制科技巨擘的氣燄，讓監管機構對數位市場有更大的影響力，11 月 6 日中國市場監管總局還發布一紙「部署規範『雙十一』活動」公告，

中國雙 11 購物狂歡節從 2009 年 11 月 11 日啟動，相較於往年電商平台都會廣邀國際大牌藝人登晚會造勢，以及不斷報喜刷新的破紀錄交易金額，今年雙 11 購物節的氣氛冷淡。

阿里巴巴創辦人馬雲往年必定親自粉墨登場的狂歡晚會，但今年馬雲未出席 (圖片：AFP)

好比今年阿里巴巴雙 11 購物節低調進行，淡化造勢宣傳，只進行線上晚會和直播，阿里巴巴馬雲也缺席盛會，但所有跡象都表明，對於中國電商巨頭來說，他們都拿下了不錯的銷售佳績。

阿里巴巴週四 (11 日) 公告，阿里巴巴集團第 13 屆天貓雙 11 全球狂歡季，吸引 29 萬個品牌參加，雙 11 規模為歷來最大，為超過 9 億中國消費者提供超過 1,400 萬件折扣商品。雙 11 已完滿結束，為期 11 天的活動共錄得商品成交額 (GMV) 5,403 億元人民幣 (相當於 845.4 億美元)。

阿里巴巴集團副總裁、天貓事業群副總裁楊光表示︰「今年雙 11 錄得穩健及具質量的增長，折射出中國消費活力。作為平台，我們借助雙 11 的力量履行社會責任，體現我們建設可持續發展未來的承諾，今年雙 11 別具里程意義。」

京東則透過推特表示，今年雙 11 銷售額為 3111 億元人民幣，打破去年創下的 2715 億元人民幣 (約 424.84 億美元) 的紀錄。

週四午盤截稿前，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲逾 3 %、京東 ADR (DJ-US) 大漲逾 7%。