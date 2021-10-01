航運巨頭達飛「起飛」！買波音新機搶空運商機

達飛海運集團 (CMA CGM) 宣布向波音購買兩架新貨機，以強化其全球航運網路，這也是其新部門達飛空運 (CMA CGM AIR CARGO) 敲定的第一筆直接訂單。

由於經濟復甦推升大宗商品需求，全球航運持續緊繃，航運運費接連飆漲，全球航運業收入創自 2008 年以來新高，全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 也成為受惠的航運公司之一。

達飛今年在航運賺飽賺滿之際，還積極布局航空貨運的事業版圖 (圖片：AFP)

達飛今年在航運賺飽賺滿之際，還積極布局航空貨運的事業版圖，下訂兩架波音新貨機，計劃在明年推出波音 777F 全貨機的服務，積極搶佔空運商機。

這兩架新貨機是一筆不小的投資，據悉，一架波音 777F 貨機要價約 3.5 億美元，為達飛在疫情前季度利潤的 8 倍左右。

達飛表示：「波音 777F 全貨機將在其日益成長的空運網路中提供達飛空運營運飛機的靈活性，同時有助於實現可持續發展目標，達飛集團承諾為客戶提供一個完整的運輸和物流解決方案。」

達飛今年 2 月宣布成立新部門達飛空運 (CMA CGM AIR CARGO)，新部門 3 月 8 日開始商業營運，首飛 (比利時) 列日市和芝加哥航線，隨後開通飛往美國紐約、亞特蘭大和杜拜的航線。

達飛今年 2 月稍早與卡達航空 (Catar Airways) 達成協議，已收購了四架前卡塔爾航空的 A330-200F 全貨機。

達飛不是唯一一家轉向拓展空運版圖的航運巨頭，今年 4 月全球最大貨櫃航運公司馬士基宣布完成了對 Damco 業務的整合 (含空運)，提供全球化的運輸服務。

波音 (BA-US) 週四下跌 2.41% 至每股 219.94 美元，今年迄今已上漲 8.49%。

