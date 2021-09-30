波音拿百億美元政府合約+航空需求看俏 股價逆勢漲逾3%

波音 (BA-US) 周三 (29 日) 獲得美國國防部一份價值 238 億美元的機隊維護合約，此外，受惠於疫苗施打逐漸普及使航空需求逐漸回溫，華爾街看好波音後市並上調目標價，激勵股價漲逾 3%。

根據合約內容，波音將繼續為美國空軍等 8 個全球合作夥伴的 275 架 C-17 全球霸王 III 運輸機機隊，提供為期 10 年的維護服務，包括工程、現場支援和零件管理等，該公司還將協助降低機隊每小時飛行營運成本。

波音表示，該筆資金將持續挹注至 2024 年 9 月，第一階段將獲得 35 億美元。

波音周三上漲 3.18% 至每股 225.36 美元，和疲弱的大盤背道而馳。除了獲得美國政府大單外，另一利多來自華爾街分析師。

Bernstein 分析師 Doug Harned 看好航空需求出現轉機，上調波音等航空股展望，並將波音股票目標價由 252 美元上調至 279 美元。目前約有 58% 追蹤波音分析師將該股評為買進。

Harned 表示，全球航空旅行需求走到「轉折點」，儘管尚未正式恢復正常，但目前復甦之路很安穩，主因在於疫苗施打的普及化，疫苗正使美國、歐洲國內旅行需求上升。

Harned 說，目前美國的航空旅行比疫情前的水準低 25% 左右，印度、日本等旅遊市場的疫苗施打率正在上升，儘管一些地區疫情狀況仍嚴峻，但多數國家應該在 2022 年 4 月前能逐漸開放。

他認為，隨著各國國內航空旅行需求不斷攀升，國際旅行需求將會逐步改善，而更高的需求將為波音帶來更多客機交貨量，2025 年每月交付的 737 MAX 交貨量可能超過原先預期的 54 架。

737 MAX 在 2018 年發生兩起致命墜機事件後進行一系列修正，於 2020 年底重新服役，該公司上個月為中國航空監管機構進行的試飛成功後，今年底前有望解除為期兩年的禁令。