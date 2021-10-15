波音787夢幻客機再傳新缺陷 恢復交機時程恐進一步推遲

波音的 787 夢幻客機周四（14 日）再度傳出製造缺陷問題，華爾街日報（WSJ）援引知情人士消息報導，新發現的製造缺陷是鈦合金零件強度不符合要求，雖不影響現役 787 客機飛安，但恐怕將進一步影響恢復交機時程。

知情人士表示，新的製造缺陷涉及波音過去三年製造的客機，不過波音已與美國聯邦航空總署（FAA）確認，新的製造缺陷不會影響飛安，因此服役中的客機仍可正常飛行，不過波音將對兩架準備交付進行維修。

波音發言人發布聲明表示：「雖然我們仍在進行調查，但目前能確認的是，新的缺陷問題不會對正在服役的客機造成飛安問題。」

知情人士說，波音預計在最早在 11 月恢復交機，但如今又傳出製造缺陷，787 夢幻客機交機時程將進一步延遲。

波音的 787 客機今年因一連串製造缺陷與審查問題已兩度暫停交付，而波音一直在努力解決缺陷問題，以獲通過 FAA 核准恢復交機，華爾街日報 9 月曾報導，由於 FAA 拒絕波音提出對 787 客機檢查件建議，因此導致波音該型號客機延遲交付可能至少延遲至 10 月底。

波音 787 客機在一連串的缺陷下不斷延誤交付日期，這也意味該公司將面臨更沉重的財務壓力，華爾街日報指出，截至今年六月底為止，波音倉庫已累積約 100 架 787 客機，價值高達 250 億美元。

波音發言人表示，儘管 787 客機尚未恢復交付，但公司在提高產量方面已取得進展，同時也正在提高製造標準，並且認為發現問題代表公司的努力正在發揮作用。」

波音 (BA-US) 早盤股價受消息影響挫跌 1.6%，每股暫報 218.23 美元。