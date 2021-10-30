尖牙股創詞者：再見FAANG、你好MAMAA

在臉書宣布改名為 Meta 之後，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (29 日) 表示，市場將有一個新的首字母縮略詞來取代尖牙股 (FAANG)，那就是 MAMAA。

自 2005 年創立臉書後，週四 (28 日) 臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 2021 年度 Facebook Connect 會議上宣布，臉書將更名為 Meta，並且在 12 月 1 日起將其股票代碼從「FB」更改為「MVRS」。

臉書更名為「Meta」， MAMAA 將取代尖牙股 (FAANG) (圖片：AFP)

臉書更名為「Meta」反映該公司將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的野心，但這也意味過去叱咤風雲的重量級科技類股「尖牙股」 (FAANG) 將會有新的名稱。

Cramer 週五宣布：「再見尖牙股 (FAANG)、你好 MAMAA！」

FAANG 誕生於最初的首字母縮寫詞 FANG，由 CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 於 2013 年創造這詞 (FANG) 時，它還沒有包括蘋果，蘋果是後來 2017 年才加入，才變成現在廣為人知的 FAANG。

FAANG 是臉書 (Facebook)、蘋果 (Apple)、亞馬遜 (Amazon)、Netflix、Google 等 5 家美國網路業或科技業巨擘的合稱。

Cramer 週五創建的 MAMAA 五家公司分別是 Meta (原臉書)、Alphabet、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon) 和蘋果 (Apple) 的首字母縮寫詞。

Cramer 強調：「真正重要的是，就像我經常說的這些個股 (MAMAA)，它們估值的秘密是這些企業都有重新創造的習慣，所以我才如此熱愛他們。」

值得注意的是，Netflix 已不再受 Cramer 青睞，不包含在新的首字母縮略詞中。

美股午盤截稿前，臉書 (FB-US) 上漲 2.18%、Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.14%、微軟 (MSFT-US) 上漲 1.37%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.90%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.08%。