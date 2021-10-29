微軟市值超車蘋果 登全球市值最高公司寶座

周五（29 日）美股早盤時段，微軟市值超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司，蘋果因受到供應鏈影響，第四季營收表現不如預期，財報公布後股價下挫。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 股價上漲 0.79%，每股暫報 326.91 美元，市值達到 2.45 兆美元，蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.52%，每股暫報 147.20 美元，市值為 2.43 兆美元。微軟股價今年以來上漲約 47%，蘋果股價上漲約 15%。

蘋果第四季營收低於預期主要是受供應鏈影響，蘋果執行長庫克（Tim Coo）表示，晶片荒導致銷售減少 60 億美元，本季情況可能更糟。

此外，蘋果 iPhone 營收成長僅比去年同期成長 47%，遜於分析師預期，其中包括幾天的 iPhone 13 銷量。

反觀微軟日前公布的第一季財報，在 Azure 和其他雲端服務營收成長 50% 的帶動下，整體營收比去年同期成長 22%，為自 2018 年以來最快成長速度。

Gartner 數據顯示，微軟在全球雲端運算市場占有 20% 的份額，排名為該領域第二大，僅次於市場占比超過 40% 的亞馬遜 (AMZN-US) 公司。

蘋果是首家市值分別達到 1 兆美元與 2 兆美元的公司，去年蘋果市值超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），成為世界上市值最高的上市公司。

微軟上一次市值超車蘋果是在 2020 年，當時疫情使供應鏈受到嚴重破壞。今年微軟在發表 Windows 五年多來的首次重大更新後，6 月市值首次達到 2 兆美元。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ive 表示，微軟市值登上全球第一，意味著該公司在雲端運算領域競爭中拔得頭籌，而且也正因是雲端運算的關係，華爾街分析師如今看待微軟的角度已與 10 年完全不同。

Ive 說：「現在的微軟就好比美式足球中的傳奇球星 Tom Brady，年齡越大表現越好。」