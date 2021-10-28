市場熱議！巴菲特旗下波克夏突然狂飆51%

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 週二 (26 日) 盤後股價突然狂飆 51%，引發市場熱議。

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 週二 (26 日) 盤後突然狂飆 51%，使得巴菲特身家一度飆升 550 億美元，市場熱議是否交易系統發生故障，或有心人士有意為之？

但根據那斯達克的數據顯示，這些交易是真實的。

波克夏 (BRKA-US) 因極低的成交量導致盤後股價出現大幅波動，數據顯示，在只有 3 股股票成交的狀況下，每一股成交價格為 661,504 美元，遠高於週二收盤價 437,890 美元。

這 3 股交易發生在美東時間週二下午 4 點 21 分、下午 4 點 23 分和 4 點 24 分。

這些可能的意外交易凸顯波克夏海瑟威 A 類股票的流動性不足和廣泛買賣價差。追根究柢就是巴菲特不願意拆分波克夏 A 類股票，導致每股價格過高讓多數投資人望而卻步。

他之前曾表示，不拆分股票的原因是為了尋求吸引高優質買入並持有的投資者。不過隨著市場拆分股票的呼聲越來越大，1996 年他推出價格較低的波克夏 B 類股票 (BRKB-US) 來滿足市場需求。

波克夏海瑟威週二盤後股價飆漲 (圖片：雅虎)

市場收盤後，波克夏 A 類股票平均每日交易量僅為 1,160 股，但 B 類股票卻沒有這些問題，日均交易量高達 401 萬股。

週三波克夏 A 類股票下跌 1.08%，報每股 433,159.00 美元。波克夏 B 類股票下滑 1.06%，報每股 287.78 美元。