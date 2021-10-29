重押元宇宙！臉書改名為Meta

週四 (28 日) 社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 自 2005 年創立臉書後，週四他在 2021 年度 Facebook Connect 會議上宣布，臉書將更名為 Meta，並且在 12 月 1 日起將其股票代碼從「FB」更改為「MVRS」。

臉書改名為 Meta (圖片：翻攝臉書)

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在最新聲明表示：「臉書今日被視為一家社群媒體公司，但在我們的 DNA 中，我們是一家構建技術來連接人們的公司，而元宇宙是下一個發展的領域… 下一個平台將更加身歷其境，即一個實體化的網際網路，用戶可以在其中體驗，而不僅僅是看著元宇宙，它將觸及 Meta 構建的每一個產品。」

祖克柏稱：「希望在未來十年，元宇宙將觸及十億人，承載數千億美元的數位商務，並為數百萬創造者和開發者提供就業機會。」

週四美股尾盤臉書更名消息傳出後，臉書 (FB-US) 應聲擴大漲幅，一度來到日內高點 (325.52 美元)，終場收紅 1.51%，至每股 316.92 美元。

臉書過去一個月來利空消息不斷，吹哨者在國會聽證大爆臉書暗黑歷史，指控臉書撕裂社會、帶壞兒童，導致公司形象大損。10 月初臉書與 Instagram 和 WhatsApp 平台發生大當機，引發用戶不滿，而多家新聞機構還揭露，臉書在青少年間受歡迎程度下降等諸多危機。

週四臉書宣布更名為 Meta ，顯示臉書致力於全力發展元宇宙，以重塑品牌。

除了臉書外，Google (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Nvidia (NVDA-US) 等科技大廠都爭相搶攻元宇宙商機，金融巨頭 Visa (V-US) 也開始布局，帶動 VR、AR、AI、雲端、5G、區塊鏈等後續商機。