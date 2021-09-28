〈紐約匯市〉美債殖利率上揚 美元連二升  

美元周一 (27 日) 隨美國公債殖利率走高，是連續第二日升值，多位聯準會 (Fed) 官員的發言，強化了年底前縮減購債的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1% 至 93.37。DXY 上周周線收高。

Fed 官員把縮減購債和持續的就業成長扣連載一起，代表 9 月非農就業報告可能是 Fed 採取動作的關鍵。Fed 主席鮑爾周二將和財政部長葉倫一同出席國會聽證會，發言受矚目。

美國 10 年期公債殖利率周一升抵三個月高點，報 1.516%。

美元在亮麗的經濟數據公布後保持漲勢。8 月耐久財訂單的兩個分項指標—新訂單指數和出貨指數—表現強勁，市場對電腦和電子產品需求暢旺。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 說：「儘管縮減購債不讓人意外，但若提早結束購債計畫，將消除美元面臨的下滑風險。」該公司預測 Fed 將在 2022 年 6 月之前結束量化寬鬆 (QE)。

Issa 說：「以上次縮減購債周期推測，美元約一半的上升周期將在開始縮減的三個月後展開。」

歐元兌美元下滑 0.1% 至 1.1698 美元，大致忽略德國大選結果影響。目前預料中間偏右的執政聯盟 (基民黨 CDU / 基社黨 CSU) 意外落馬，由社會民主黨 (SPD) 險勝。

美元兌日圓升值 0.3% 至 110.99 日圓，稍早一度升抵近三個月高點。美元兌瑞士法郎上揚 0.2% 至 0.9259 瑞郎。

Tempus 外匯策略師 Juan Perez 說：「美元沒有實質理由從目前水準下滑，因此將觀察重要議題在本周的最新進展：德國大選、日本黨魁選舉、美國國會 (舉債上限投票)。」

對風險敏感的澳幣上揚 0.4% 至 0.7289 美元，反映市場對恒大集團問題擴散的擔憂緩解。

截至周二 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：