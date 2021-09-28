Fed縮減購債在即 美公債10年期殖利率升破1.5%

美國 10 年期公債殖利率周一（27 日）自 6 月以來首次升破 1.5%，主因是受到對經濟發展的樂觀情緒與聯準會（Fed）將收緊貨幣政策前景所推動。

據 Tradeweb 數據，美國 10 年期公債殖利率近期大約在 1.484% 左右，不過在 Fed 上周宣布可能最早在 11 月縮減購債，並在明年底前升息的消息後，殖利率應聲走揚，上周五升至 1.459%，周一延續上漲態勢，早盤一度突破 1.5%。

分析師說，還有其他因素在一定程度上推動近期殖利率上漲，例如企業重新開業、強勁的消費需求與新冠病例不斷下降，都大大鼓舞投資人對美國經濟的樂觀情緒。

此外，股市已從 9 月的暴跌中反彈，而對中國房產龍頭恒大集團的破產危機的擔憂也有所緩解。

還有分析師表示，投資人正在平倉近期受歡迎的押注美國公債殖利率走低或穩定的交易，因此加劇殖利率的攀升速度。

市場情報公司 Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 認為，殖利率上升表明隨各國央行計畫減少大規模的貨幣刺激措施，投資人對全球經濟成長的看法趨向樂觀。Crisafulli 也說，債券殖利率進一步上升的情況不只在美國，全球亦是如此。

美國 10 年公債殖利率上一次突破 1.5% 是在今年 3 月，當時投資人押寶受刺激政策影響的經濟復甦可能引發通膨，最終殖利率升至 1.749% 創下全年高點。不過在幾個月後，隨著一系列的經濟數據平淡表現，殖利率跌至 1.5% 以下，此後一直低於該水準。

Fed 官員上周提高對通膨預期，一些投資人仍在衡量近期物價上漲強度、持續時間，以及透過追蹤租金與消費支出等指標來評估央行升息的速度，另外也有些投資人正在追蹤員工短缺或勞力成本等問題，以便押寶公司債。

摩根士丹利策略師在給客戶的報告上寫道：「我們認為住房通膨將持續升溫，而且上升趨勢可能超過我們預期。」