美國第二季信用卡債總額再度回升

在新冠肺炎疫情初期，美國信用卡債務出現了意外且令人鼓舞的下降跡象。但是，如今的趨勢再次出現變化，有研究顯示，美國第二季信用卡債在經歷了連續四個季度的下跌後，再度出現增長。

在疫情初期，美國人被迫待在家中，因此無法像往常一樣花錢，此外，他們還獲得了幾輪的緊急現金救助，因此舒緩了許多信用卡債。個人理財網站 Bankrate.com 的研究顯示，有 42% 的信用卡債務人，約 5900 萬美國人表示，自疫情爆發開始以來，帳戶中的餘額有所增加。

但是，隨著疫情好轉，失業補助及驅逐租客禁令的終止，使得相關債務再度回升。Bankrate 的高級產業分析師 Ted Rossman 表示：「對某些人來說，疫情趨緩使情況更好，但不是對每個人來說都更好。」

據紐約 Fed 公布的最新數據顯示，2021 年第二季，美國信用卡債增加了 170 億美元，達到 7900 億美元，是連續四個季度下跌後的首次回升。

第二季汽車貸款也增加了 330 億美元，抵押貸款債務則增加了 2820 億美元。總體來說，美國家庭債務總額達到 14.96 兆美元，季增 2.1%。

房地產公司 Clever 的一項調查顯示，有 18% 的信用卡債務人欠債超過 20,000 美元。Clever 首席研究員 Francesca Ortegren 表示：「我們發現，有 57% 的人錯過了信用卡付款，其中大部分發生在過去一年。隨著時間的推移，它可能會像滾雪球一樣，更難爬出債務困境。」

Clever 的數據也顯示，有三分之一的信用卡債務人認為至少需要幾年時間才能還清，有 20% 的人認為需要三年或更長時間。另外，有 3% 的人認為永遠不可能還清。

不過，根據紐約 Fed 的數據也顯示，儘管信用卡債務再度回升，但總欠款金額仍較 2019 年底的水平低 1400 億美元。