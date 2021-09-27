〈美股早盤〉美債殖利率攀高拖累科技股 那指挫逾1%

10 年期美國公債殖利率週一 (27 日) 一度站上 1.5%，殖利率走高拖累科技股走勢，主要指數週一 (27 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數和費半均跌逾 1％，標普 500 指數跌 0.4％。

截稿前，10 年期美債殖利率報 1.491％，續創 6 月以來最高，並推升摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 等大型銀行股。

債券殖利率走高打壓科技股表現，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 開盤小幅走低。

晶片股方面，Nvidia(NVDA-US) 跌逾 3%，AMD(AMD-US) 跌逾 2%，高通 (QCOM-US) 和應材 (AMAT-US) 均跌逾 1%。

為防止聯邦政府在本財政年度結束後陷入停擺，美國參院週一將就延長政府資金撥款與舉債上限進行表決，預計將受共和黨人阻撓。此外，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週日表示，眾院週四將就上月通過的兩黨基建法案進行表決。

與此同時，市場也在關注中國限電政策對當地製造業，甚至整體經濟增長的影響。

週一截稿前，油價飆升至 3 年高位，布蘭特原油期貨價格逼近 80 美元，WTI 原油期貨也站上 75 美元，埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 等能源股走高。

經濟數據方面，美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 1.8%，遠優於市場預期，且較修訂後前值的 0.5% 顯著改善；核心耐用品訂單月增率報 0.2%，意外低於預期的 0.5%，且增幅為 2 月以來最小。

截至台北時間週一 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 124.68 點或 0.36%，暫報 34922.68 點

那斯達克綜合指數下跌 156.17 點或 - 1.06%，暫報 14888.86 點

標普 500 指數下跌 15.42 點或 - 0.35%，暫報 4440.06 點

費半下跌 40.95 點或 - 1.18%，暫報 3413.13 點

台積電 ADR 下跌 0.49% 至每股 115.07 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.491%

紐約輕原油上漲 1.95％ 至每桶 75.42 美元

布蘭特原油上漲 1.88% 至每桶 79.56 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1753.50 美元

美元指數上漲至 93.405

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

臉書 (FB-US) 早盤下跌 0.71％，至 350.46 美元。

在面對來自用戶和國會議員的強力反彈後，臉書週一宣布將暫停「兒童版 IG」(Instagram Kids) 的開發項目。

Gores Guggenheim(GGPI-US) 早盤上漲 2.88％，至 10.28 美元。

外媒報導指出，Volvo 旗下電動車品牌 Polestar 已同意與特殊目的收購公司 Gores Guggenheim 合併上市，最快週一宣布這項消息，合併後估值估達 200 億美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.25％，至 2,837.26 美元。

Alphabet 旗下谷歌週一將對歐盟委員會 2018 年祭出的反壟斷罰款提出上訴，歐盟以濫用安卓 (Android) 在市場上的優勢，以強化谷歌搜尋引擎在行動裝置上的主導地位為由，對谷歌開出 50 億美元的鉅額罰單。

此外，CNBC 報導指出，因應雲端市場競爭加劇，谷歌計畫調整其雲端平台的分潤機制。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 1.8％，預期 0.6%，前值 - 0.1%

綠：耐用品訂單月增率，藍：耐用品訂單年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 公布美國 9 月達拉斯 Fed 商業活動指數，預期 11.0，前值 9.0

華爾街分析：

Pictet Asset Management 多資產基金經理 Shaniel Ramjee 認為，近期對 Fed 收緊貨幣政策支持的前景，正在推升公債殖利率，並對股市造成壓力。

瑞訊集團 (Swissquote Group Holdings) 分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，近期壞消息多半來自中國，恒大債務危機、能耗雙控政策以及加密貨幣禁令，再加上 Fed 上週的偏鷹立場，正在加劇市場波動。

SlateStone Wealth LLC 投資策略師 Robert Pavlik 稱，隨著利率趨升，週期股的報酬將繼續成為投資人關注的焦點。