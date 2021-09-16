日本8月進出口報6353億日圓入超 大幅遜於市場預測

日本 8 月份貿易收支報 6353 億日圓逆差，出現暌違 3 個月的赤字，也是 2012 年 12 月以來最高入超紀錄，遠超過市場預期數據，主因是進口原油的價格高漲。

日本財務省 16 日 (週四) 公布最新的貿易統計數字， 8 月份的出口額報年增 26.2% 至 6 兆 6057 億日圓，連續 6 個月成長，比疫情前的 2019 年 8 月高出 7.6%。同月份的進口額報年增 44.7% 至 7 兆 2411 億日圓，連續 7 個月出現增長。

8 月入超金額遠超過 Nikkei QUICK 整理的市場預測中數 476 億日圓，不過出口到中國和美國的表現依然穩健。

以出口品項來看，日本 8 月出口到海外的鋼鐵、半導體製造裝置及汽車零組件等增長，不過汽車出口萎縮 12.4% ，原因可能與東南亞疫情導致汽車零組件取得困難有關。進口到日本的原油、液化天然氣、醫藥品等則增長。

以國家地區來看，日本 8 月出口到美國的貨物金額年增 22.8% 至 1 兆 1506 億日圓，歐盟部分年增 29.9% 至 6188 億日圓，中國部分年增 12.6% 至 1 兆 4211 億日圓。銷往亞洲市場的鋼鐵以及半導體等生產所使用的製造設備大增，年增 26.1% 至 3 兆 8825 億日圓。