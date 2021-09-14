受惠晶片需求強勁 南韓8月ICT出口額創歷史新高

根據南韓科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT，MSIT) 在週二 (14 日) 公布的最新數據顯示，受惠於全球晶片和顯示器的需求強勁，南韓 8 月份的資通訊科技 (ICT) 產品出口額創下歷史新高。

數據顯示，南韓 8 月份 ICT 產品出口額達到 202.7 億美元，年增 33.2%，創下歷史新高，且是自 2018 年 10 月以來首次突破 200 億美元大關。

南韓 8 月份 ICT 產品的進口額則是達到 113.8 億美元，年增 23.7%，貿易順差為 88.9 億美元。

從產品類別來看，受惠半導體需求強勁的提振，南韓晶片出口額年增 42.2% 至 117.9 億美元。在行動設備和電腦的需求持續下，記憶體晶片出口增長 51.2% 至 76.7 億美元。邏輯晶片的出口則增長 31.2% 至 35.6 億美元的歷史新高。

由於市場對智慧型手機 OLED 面板的需求增加，南韓 8 月顯示器出口增長 22.4% 至 22.1 億美元。 OLED 出口年增 47.3% 至 14 億美元。

按出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國的 ICT 產品出口年增 36.3% 至 96.7 億美元，連續第 12 個月保持成長。對越南的出口額增長 18.2% 至 32.6 億美元，而對美國的出口額增長 41.7% 至 24.6 億美元。

儘管近期 Delta 變種病毒在南韓持續擴散，市場擔憂生產恐因此中斷，但是迄今對出口的影響有限。不過，全球變種病毒蔓延、船隻運輸延誤仍是主要風險。

南韓 8 月份整體出口額年增 35% 至 532 億美元，連續 10 個月成長。在暢旺出口支撐下，南韓央行預估今年國內生產毛額 (GDP) 成長 4%，該央行先前把處於歷史低點的基準利率調高 1 碼，分析師預期 11 月的下一場會議可能再次升息。