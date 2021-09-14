日本首富換人！ Keyence創辦人滝崎武光榮登第一

據《彭博社》14 日 (週二) 報導，日本從事工廠自動化專業感測器等生產的基恩斯 (Keyence)(6861-JP)，其創辦人、現年 76 歲的滝崎武光以 382 億美元 (約合新台幣 1.06 兆元) 的身家資產，超越迅銷 (Fast Retailing)(9983-JP) 董事長兼執行長的柳井正，成為最新的日本首富。

依照彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，滝崎武光持有 382 億美元的資產，原因在於基恩斯的股價已較 2020 年初的時候漲了將近一倍。

另一方面，日本第二首富的柳井正，則持有 356 億美元 (約合新台幣 9860 億元) 資產。柳井正的資產在 2021 年時縮水約 1/5。

日本第三首富是軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 創辦人暨董事長的孫正義，擁有 273 億美元 (約合新台幣 7560 億元) 資產。

彭博社為了此事希望基恩斯方面能做出評論，不過該公司的相關業務負責人表示，因事涉個人問題所以不便置評。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響之下，工廠自動化 (Factory Automation，FA) 行業創辦人的財富、超越了零售業的代表性人物，而這個現象也是財富轉移的例證之一。

對此，日本 Ichiyoshi 資產管理公司的執行董事秋野充成認為，這樣的位置關係應該還會持續一陣子。他還提到，基恩斯股票在先前被納入日經 225 指數 (Nikkei225) 的成分股當中，也是很重要的一項因素。

基恩斯股票自從 2020 年初以來、上漲了 96% 之多，市值達 1670 億美元 (約合新台幣 4.62 兆元)，在日本企業當中僅次於汽車業龍頭的豐田汽車 (Toyota)(7203-JP)。

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