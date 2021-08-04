〈順藥法說〉缺血腦中風新藥年底完成二期收案 2023年取得數據

順藥 (6535-TW) 今 (4) 日舉行線上法說，董事長林榮錦表示，急性缺血性中風新藥 LT3001 完成 2A 臨床試驗後，規劃今年第 4 季在台灣、美國、中國共執行三項 2B 臨床試驗，預計 2023 年底有望取得初步數據結果。

林榮錦指出，目前中風治療方法包括靜脈注射溶栓劑 rt-PA 與機械取栓手術，其中，rt-PA 僅能在中風後 4.5 小時內使用，且有出血風險；機械取栓手術受限手術設備，僅適用少數大血管阻塞的病患。

順藥旗下急性缺血性中風新藥 LT3001 的 2A 臨床試驗，除了主要安全性指標達標，也有達到部分療效指標，林榮錦說，新藥下一步 2B 試驗將採兩大方向，包括多劑量單用及多劑量結合取栓手術。

多劑量單用試驗將與中國授權夥伴中國上海醫藥，在當地執行 300 人臨床試驗，另外在美國與台灣共收 200 人，其中美國白種人比重將拉升至 7 成；多劑量結合取栓手術則是美國與台灣共收 100 人。

林榮錦表示，臨床試驗主要針對病患中風後 24 小時內使用，驗證新藥療效，預計臨床試驗年底前完成收案，2023 年底取得初步療效試驗數據。

林榮錦指出，雖然公司帳上現金逾 40 億元，除中國臨床試驗由授權夥伴負擔費用外，其餘美國與台灣臨床試驗，則由順藥支付，預計兩年內費用約 6 億元，但試驗不確定因素高，可能需隨時調整試驗設計方向與更換項目，因此規劃下半年辦理增資。

據 LT3001 的 2A 臨床數據顯示，其安全性佳，患者未顯示有增加腦出血的風險；療效指標雖然受限於收案樣本數較少，但神經行為與功能性評分 (NIHSS 評分) 及失能評估量表 (mRS 評分) 均達到一定比率。