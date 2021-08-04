縮量的大盤、創高的個股 特別關注「這2檔」

週三大盤指數遇到月線反壓加上成交量縮，即使美股大漲也是開平高盤就進入震盪，但是在外資期貨空單低於 3 萬口的背景下，今天的指數表現尾盤收高已經是相對強勢。

盤面資金今天有很不同的走勢，低檔、低價、落後補漲的個股跟族群變多，財報利多的股票也反映很亮眼，市場依然很聰明但是獲利下車的個股已經越來越多。

近期推薦個股追蹤：聯電 (2303-TW) 繼續創下收盤新高 60.5 元，帶動同族群的世界先進 (5347-TW) 也漲停鎖死，半導體設備的弘塑 (3131-TW) 盤中 453.5 元還原權值來到 464.5 元也創今年新高，IC 設計的點序 (6485-TW) 盤中也創新高來到 190 元，華邦電 (2344-TW) 擺脫外資降評以及三大法人同賣的陰霾，股價開高走高收復失土，明天要進行法說提前卡位的買盤進駐持續看好。

底部轉強族群：面板友達、群創與彩晶都看到漲停，面板零組件中驅動 IC、偏光板、面板設備品牌廠下游組裝的表現都不錯。

特別關注：瑞軒 (2489-TW)

技術面強勢籌碼相對安定 第一季有子公司 VIZIO 掛牌利益單季 EPS 高達 6 元 6 月營收跳增 20.37 億月增 50.96% 年增 35.43% 自有品牌 VIZIO 電視是北美銷售冠軍，8 月代工小米有新的智慧電視發表，營收可望再創高峰 淨值 21.27 元，股價收盤僅 18.1 元

延伸關注設備廠東捷 (8064-TW) :

主要客戶：友達、群創及彩晶 受惠三大面板廠資本支出達 660 億 切入車載面板檢測 子公司漢錸主攻 AI 物流 : 獲奇摩、貨運、四大超商採用 切入 3D IC 封裝測試、先進 Micro LED 製程 營收 8.56 億 Q1EPS0.23 元，年增 228.57%，第二季營收大幅跳增至 13.9 億，如果沒有業外損失，以第一季毛利預估單季 EPS 可能上看 1.5 元

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