〈譜瑞法說〉Q3營收估續創高 明年出貨將大幅成長

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (4) 日召開法說會，預估第三季營收將季增 0.7 至 11%，中位數約 5%，續寫新猷，毛利率持續向上、寫近 8 年來新高；譜瑞看好，下半年客戶需求強勁、優於原先預期，明年出貨量將持續成長，供給短缺情況也會有所改善。

譜瑞估，第三季營收將達 1.765 至 1.945 億美元，毛利率估落在 44-48%，營業費用估 3250-3550 萬美元。

展望第三季，譜瑞表示，需求仍相當強勁，將盡力滿足客戶需求，在產品組合優化，加上晶片漲價帶動下，毛利率樂觀看待，看好只要晶片短缺情況持續存在，價格就可望維持高檔。

從各應用來看，譜瑞指出，Chromebook 下半年需求趨緩，但電競、商用等高階筆電需求持強，且面板客戶動能同樣強勁，譜瑞將受惠客戶市占率提升。

譜瑞並說，由於價格較同業具競爭力，下半年客戶需求比預期好，目前首要為滿足訂單，明年隨著新品陸續推出，出貨量也將大幅成長。

譜瑞也認為，第四季晶圓代工、後段封裝產能短缺情況可能會稍微改善，取得產能也將增加；而為因應晶圓代工產能吃緊，譜瑞也擬與晶圓代工廠簽訂產能保障協議，已確保多家晶圓代工廠明年產能供給，雖然明年仍將短缺，但情況會比今年好，支撐營運成長。

譜瑞近幾年譜瑞也積極耕耘車聯網，譜瑞表示，已有產品導入客戶車用電子中，未來 USB-C 車用產品也會導入中國車廠；目前正與 Tier 1 面板廠合作高階面板製程，包括 OLED、Mini LED 都有專案進行中。

譜瑞看好，未來汽車使用到的晶片會比筆電更多，且車用晶片毛利表現較佳，出貨量提升，有利產品組合改善。