順藥尿毒搔癢症新藥臨床 Q3完成數據分析

順藥 (6535-TW) 今 (11) 日表示，旗下尿毒搔癢症新藥 LT5001 除已取得台灣劑型專利外，正在進行一 / 二期人體臨床試驗，預計本季完成收案，最快下季取得分析結果，瞄準未來近 40 億元市場。

順藥在台灣執行尿毒搔癢症新藥 LT5001 的一期併二期的人體臨床試驗，依照規劃，本季將完成收案及病人評估，今年第 3 季有望取得分析結果，若安全性指標達標、順利解盲，將立即啟動二期臨床試驗，進一步驗證 LT5001 對洗腎患者的療效。

順藥自行研發的尿毒搔癢症新藥 LT5001，為外用劑型，針對皮膚周邊的鴉片類受體進行作用，抑制產生搔癢訊號，達到止癢效果。

據動物試驗研究顯示，動物皮膚塗抹該新藥後，動物血中藥物濃度低，預期人體皮膚外用塗抹後，較不易產生中樞神經副作用，也不會對透析患者的腎臟功能增加額外負擔。

尿毒搔癢症新藥 LT5001 向全球 16 個國家申請專利，包含中國、美國、歐洲、日本、韓國、澳洲、俄羅斯等主要市場，其中，台灣為首個取得專利的國家。

據美國腎臟協會統計，全美約有 3700 萬名慢性腎臟病患者，2018 年就有 55 萬人需要洗腎，其中約有 4 成洗腎病友有中度至重度不等的尿毒搔癢症狀，預估全球尿毒搔癢症患者達 300 萬人。