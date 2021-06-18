晟德轉投資加科思新藥臨床邁大步 將獲2000萬美元里程碑金

晟德 (4123-TW) 轉投資公司加科思藥業 (1167-HK) 今 (18) 日公告，自行開發的 SHP2 抑制劑 JAB-3312 已完成首位受試者給藥試驗，同時將取得首款里程碑金 2000 萬美元(約新台幣 5.6 億元)。

加科思旗下 SHP2 抑制劑主要治療腫瘤，為公司首個進入臨床的新藥，首個受試者病患已完成給藥，並分別與 PD-1 抗體派姆單抗 (Pembrolizumab) 及 MEK 抑制劑比美替尼 (Binimetinib) 進行臨床試驗。

加科思去年 5 月底與艾伯維 (AbbVie) 簽署戰略合作協定，總金額達 8.55 億美元，隨著臨床試驗有進展，加科思將收到 2000 萬美元里程碑金，整體試驗最高可獲 8.1 億美元里程碑金。

此外，加科思擁有大中華區商業化權益、艾伯維則負責其他海外市場銷售，未來產品上市後，預估 2030 年銷售額上看人民幣 55 億元，加科思可收到超過 10% 的銷售分潤。

除了 SHP2 抑制劑外，加科思進入臨床階段的項目包括 KRAS 抑制劑 JAB-21822、BET 抑制劑 JAB-8263，另外，還有 5 個產品正加速新藥進入臨床試驗 (IND Enabling)，及 5 個在臨床前試驗。

晟德看好加科思的研發商業化潛力以及商品不斷推進與創新，將可望大幅提升集團資產價值，因此在加科思創立初期即參與投資，並成為主要股東之一，目前持股 15.35%。