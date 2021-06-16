順藥長效止痛劑取得中國專利 明年完成三期收案

順藥 (6535-TW) 今 (16) 日公告，長效止痛劑 LT1001 取得中國劑型專利，專利保護期限至 2036 年，且目前正在執行的三期臨床試驗，預計明年完成收案並申請藥證。

順藥開發的首個產品長效止痛劑 LT1001，相較市面上普遍使用的嗎啡與羥考酮類等中重度止痛藥物，具備不易成癮及高安全性的優勢。

順藥表示，長效止痛劑 LT1001 目標打入全球市場，藉此創造穩定營收來源，其中，已取得台灣與新加坡上市許可，陸續向泰國、馬來西亞等東南亞國家申請藥證，同時積極尋求美國、韓國等市場的區域性授權。

順藥表示，長效止痛劑 LT1001 已申請 20 個國家專利，已核准的國家包括美國、中國、俄羅斯等 6 國，其他市場如歐盟、日本等多個國家專利申請正在審查中。

其他新藥開發方面，順藥尿毒搔癢症新藥 LT5001 的一期併二期的人體臨床試驗，預估本季完成收案及病人評估，今年第 3 季有望取得分析結果，若安全性指標達標、順利解盲，將立即啟動二期臨床試驗，進一步驗證 LT5001 對洗腎患者的療效。

尿毒搔癢症新藥 LT5001 也向全球 16 個國家申請專利，包含中國、美國、歐洲、日本、韓國、澳洲、俄羅斯等，其中，台灣為首個取得專利的國家。