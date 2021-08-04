航運危機持續 「中國製造」產品遭遇新物流問題

據報導，標榜著「中國製造」的產品目前似乎正遭遇新的物流問題。由於疫情和貿易緊張局勢已經擾亂了國際供應渠道，那些在中國國內享有生產製造價格優勢並且在海外發展的中國企業，如今也遭遇挑戰。

報導指出，海信集團 (Hisense) 亞太區總經理 Fang Xueyu 在上月接受採訪時表示，有許多的產品因為運輸問題無法出貨，並且每個貨櫃的成本已經從約 3,000 美元攀升至 15,000 美元，上漲了 5 倍，並且送達歐洲需要大約 1 週的時間。

從今年 3 月的蘇伊士運河堵塞事件到 6 月時中國廣州主要出口樞紐再度爆發疫情，使得物流被迫中斷，接連打擊了全球貿易。

中國電動車新創海外運營執行副總裁 Alexander Klose 表示：「我不會說運輸問題是一場混亂，但是物流系統中確實存在很多干擾。我們不得不重新預訂貨運航班，也不得不推遲班次，因為沒有可用的船隻，也沒有可用的或退，肯定對我們造成了影響。」

對於在中國生產並銷往歐洲的汽車產品，Klose 認為物流的中斷，將會導致部分發貨延遲 2 到 3 個月，因為汽車仍然停在港口等待運輸。

從數據來看，外國對中國製造產品的需求依然強勁。海關機構表示，今年上半年，中國對歐盟的出口年增 35.9% 至 2330 億美元，而對美國的出口年增 42.6% 至 2528.6 億美元。

管理諮詢公司貝恩 (Bain) 的合夥人 James Root 表示，在大約 3,400 家開展國際業務的中國企業中，只有大約 200 家的海外銷售額超過 10 億美元。「當你深入挖掘就會發現，聯想、海爾和華為這些海外知名品牌，在我看來更像是例外，而不是為中國跨海公司開創道路的先驅。」Root 說道。