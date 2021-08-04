賀錦麗月底將訪問東南亞 供應鏈問題料為此行焦點

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 預計本月底訪問東南亞，據《彭博》報導，全球半導體短缺和其他供應鏈問題將是其此行的焦點，此外她也將會尋求加強美國與中國臨近國家的關係。

資深官員表示，賀錦麗的團隊計畫在她前往新加坡和越南之前，先回答美國商界和勞工領袖的問題。拜登政府團隊承諾讓工會在美國貿易政策上發表意見，此舉招致商界人士的批評。

賀錦麗計畫與新加坡和越南兩國的政治領導人、以及企業界和民間社會團體人士會面。這位官員說，她將會尋求擴大貿易關係，但目前不清楚是否會達成具體經濟成果。

白宮正在考慮與印太地區國家，達成涵蓋數位問題的自由貿易協議的可能性，其中就包括了新加坡及越南。

依白官計畫，賀錦麗將於 8 月 22 日抵達新加坡，然後於 8 月 24 日前往越南兩天。

這位官員說，供應鏈的安全性和韌性將是此次訪問的重點，尋找解決方案來避免短缺是其首要任務。

特別是越南，這將是美國首位訪問越南的副總統。之前在「去中國化」的壓力下，許多企業已將業務由中國轉向東南亞，特別是越南。而越南正受到疫情困擾，本地接種疫苗的人口比例尚不足 1％。

全球半導體短缺，持續打擊汽車和消費電子業。白宮幾個月來一直在與相關行業和議員討論緩解危機的方法，到目前為止效果不大。

新加坡正在尋求吸引晶片製造人才並增強製造能力。總部位於美國的 GlobalFoundries Inc. 最近表示，計畫在新加坡投資 40 億美元興建一座晶片工廠，於 2023 年投產，工廠預計主要服務於智慧手機和汽車需求。

這位官員說，賀錦麗還將解決美國與這些國家的分歧。他沒有對此詳細說明。

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