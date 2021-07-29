航運供需緊繃+年底旺季備貨潮 美最大物流CEO：明年春節後才能緩解

全球大型貨運經紀公司羅賓遜全球物流 (C.H. Robinson Worldwide) (CHRW-US) 負責人周三 (28 日) 表示，塞港、運費狂漲的問題可能要到 2022 年 2 月農曆新年後才會緩解。

羅賓遜全球物流表示，目前全球供應鏈正陷入船舶、卡車、火車、貨櫃和倉庫工人嚴重短缺的深淵之中，勞力短缺使卡車司機從缺，貨櫃滯留在物流中心，進一步限制運力。

羅賓遜全球物流執行長 Bob Biesterfeld 表示，供應鏈中沒有任何一個環節能倖免，多少都存在某種錯位或困境，卡在貨物集散場無人來裝載的貨櫃數量創歷史新高，一些託運人出於對航運延誤的擔憂，轉而使用成本較高的空運。

Biesterfeld 說，羅賓遜全球物流現在平均每周營運 15 到 20 個貨運航班，較疫情前繁忙不少，此外，大型零售商正在為年底消費旺季進貨，進一步提高工作量。

Biesterfeld 表示：「很明顯當學生開學、消費旺季來臨時，原本已緊張的市況還會有額外需求，我不認為有任何跡象表明，它會變得更好。」他預估航運緊繃現象至少要到明年農曆年過後才能趨緩。

中國上海出口貨櫃指數在上周達到 4100 點，周漲 1.12%，不過波羅的海綜合指數 (BDI) 在 6 月底達到 3418 點高點後，漲勢已趨緩。BDI 周三報 3154，跌 0.38%；波羅的海海岬型指數 (BCI) 跌 0.07 至 3841 點，巴拿馬指數 (BPI) 跌 1.18% 至 3404。