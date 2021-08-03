專家：另一場航運危機來襲 購物季恐受衝擊

據報導，由於近期歐洲和中國的洪水加劇，已經使得全球供應鏈緊縮的情況更加惡化，今年假期購物季恐將會受到商品缺貨和運輸延誤所影響。

報導指出，西歐和中國河南省是重要的交通樞紐和幾家大型企業的所在地，目前仍在努力應對毀滅性洪水造成的影響。有供應鏈高層表示，水災已經損壞了這兩個地區用於運送貨物和原料的鐵路，並且洪水湧入工業區，嚴重破壞了當地設施、機械和倉庫。

供應鏈軟體公司 E2open 的執行副總裁 Pawan Joshi 表示：「黑色星期五和假日購物季將會面臨衝擊。隨著返校購物季的開始，消費性電子產品、宿舍家具、服裝和電器都將持續供不應求，隨著這樣的情況，我們也將迎來年底假日購物​​旺季。」

Joshi 也指出，原料配送的延遲，將會產生連鎖效應，並在「數週和數月」內擾亂供應鏈。「隨著黑色星期五來臨，我們可能會看到消費性電子產品、家具、服裝和電器等各種商品的價格上漲。」Joshi 說道。此外，水災也可能對已經因晶片短缺而陷入困境的汽車業帶來進一步衝擊。

供應鏈風險管理公司 Everstream 表示，德國、荷蘭、盧森堡和比利時的製造工廠預計將受到洪水最大的衝擊。 Everstream 智慧解決方案副總裁 Shehrina Kamal 表示，許多為汽車、科技和航空航太產業提供專業零件的供應商都位在那裡。

另外，澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 指出，遭受洪水襲擊的中國河南省是主要的銅生產中心，上週銅價就因供應擔憂而強勢上漲。