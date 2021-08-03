中菲行衝刺客製化物流專案版圖 下半年營運進補

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (3) 日指出，近期再攜手德國子公司 ITG Air & Sea GmbH 為國際印刷電路板製造大廠客戶，完成總重 200 多噸超大尺寸貨物高度客製化運輸專案，增添第三季空運營運動能；法人也看好，隨著空運旺季報到，下半年空運運價將持續穩在相對高檔。

中菲行表示，此次客製化運送超大尺寸貨物專案，是從德國斯圖加特到中國江蘇，克服超大尺寸貨物帶來的重重挑戰，配合最快速固定航班貨機順利運送真空壓合設備，為客戶省下巨額包機費用。

中菲行說明，疫情使固定航班的數量相當有限，超大尺寸貨物更是大多數的航空公司無法承攬的項目，多數物流供應商會以包機方式處理，但會造成客戶高額的運輸費用。

在此次的專案中，中菲行透過與航空公司的長期合作夥伴關係的優勢，依據貨物工程圖，以最適大小作業善用每架機艙中最大空間，陸續完成 4 架從盧森堡國際機場到上海浦東機場的貨物運送，為客戶省下巨額的包機費用。

中菲行這次在國際標案中從眾多主要物流供應商脫穎而出，法人看好，此有利後續取得更多客製化標案，並使毛利表現提升。

中菲行上半年合併營收 152.9 億元，年增 38.02%，已超過去年前 8 月業績，下半年迎來電子出貨旺季，緊接著第四季空運又將迎來傳統跨境電商旺季，法人看好，下半年中菲行空運業務將維持高檔水準。