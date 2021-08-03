Fed理事華勒：縮減購債計畫可能9月宣布、最快10月展開

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (2 日) 表示，如果美國就業報告未來兩個月都增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可望最快 10 月開始縮減購債力道。

華勒說，未來兩個月的非農就業人口都增加 80 萬至 100 萬人，美國經濟將回到接近疫情爆發前的水準，符合 Fed 開始收緊政策的指標，「在我看來，這就是實質進展，可以準備在 9 月宣布 (縮減購債，即 taper)。」

華勒接受 CNBC 訪問表示，是否縮減購債，取決於接下來兩份就業報告的表現，如果結果如同 6 月一樣強勁，美國經濟將取得真正需要的進展，但如果沒那麼強，縮減購債可能就要再等幾個月。

美國 6 月非農就業新增 85 萬人，本周五將公布 7 月就業報告，道瓊社訪調的分析師預估新增 78.8 萬人，彭博訪調的分析師則預估新增 87.5 萬人。美國在疫情爆發後頭兩個月失去 2240 萬個崗位，自去年 5 月至今共恢復 1560 萬個崗位。

雖然美國經濟復甦步調快，Fed 迄今仍保持危機時期的超寬鬆貨幣政策，不過華勒認為，Fed 把腳從油門移開的時間愈來愈接近，而且到時候收緊政策的速度可能比先前快。

他說：「我認為，縮減購債應該早一些啟動，而且速度要快，以確保若有必要在 2022 年升息時來得及因應。我意思不是我們會在 2022 年升息，但如果我們想這麼做，就得在年底前保持一定的政策步調。」

目前 Fed 大多數官員預測是 2023 年過後開始升息，不過 18 人當中仍有 7 人預測明年就會升息。

Fed 目前保持基準利率在近零水準，並且每月購債 1200 億美元，包括 800 億美元公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)。包括布拉德(James Bullard) 在內的某些官員，正敦促 Fed 今年秋季開始縮減購債。

華勒認為，最快 10 月就會減碼購債，而且這次速度會更快，啟動後的五到六個月內就會結束。這個時間表呼應上周五布拉德的看法，後者預測秋季將開始減購債、2022 年第 1 季結束前完成。Fed 上次從量化寬鬆 (QE) 退場時，Fed 每個月購債金額先減少 100 億美元。

針對通膨，華勒和他的大部分同事都認為屬於暫時性現象，理由是目前超標的原因來自疫情導致的一次性因素，等到這些因素減弱，通膨就會回到正常水準。

華勒說：「我擔心的是，企業表示他們有能力轉嫁成本，而且正打算這麼做。這是他們 10 年來頭一次掌握定價能力。這些問題讓人擔心通膨可能不是過渡現象。」