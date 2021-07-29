Fed利率按兵不動 暗示縮減購債時刻近了

週三 (28 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，儘管對 Delta 變種病毒擴散快速感到擔憂，但重申經濟持續走強的觀點，暗示更接近開始縮減購債 (Taper) 的時刻。

一如預期，聯準會會後聲明宣布，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，Fed 維持每月 1,200 億美元的債券購買，沒有發布任何新的經濟預測。

最新的聲明表示，疫情影響最嚴重的產業已出現改善，但尚未完全恢復。通膨率上升，很大程度上反映了一些暫時性因素。總體金融狀況保持寬鬆，這一定程度上反映出支持經濟的政策措施，以及信貸流向美國家庭和企業的情況。

Fed 還表示，就業和通膨目標已取得「進展」，暗示離縮減購債 (Taper) 又近了，外界料可能在今年晚些時候或 2021 年初進行。

Fed 還宣布建立兩個常設回購工具，用於國內、國外市場。

這些工具允許符合條件的國內外市場參與者將美債和其他短期證券換成現金，Fed 稱，這些工具將作為貨幣市場後盾，以支持貨幣政策的有效實施和市場平穩運行。

利率結果公布後，台北時間週四 (29 日) 凌晨 2 時 20 分許，美股變化不大，道瓊縮小跌幅 0.26%，暫報 34,967.66 點、標普逆轉跌勢小漲 0.08%，那指漲幅擴大逾 0.67%。

美債殖利率微幅走升，十年期美債殖利率上漲 2.9 個基點，1.263%，二年期美債殖利率自 0.2075% 升至 0.2153%。

美元指數微漲，自 92.51 升至約 92.68。黃金價格進一步走跌，暫報每盎司 1797.05 美元。