BIS籲對科技巨頭進行金融監管 防止破壞金融穩定

國際清算銀行 (Bank for International Settlements,BIS) 表示，隨著越來越多大型科技公司涉足金融服務領域，為了維持金融系統穩定，對科技巨頭進行金融監管的重要性也愈加緊迫。

總經理 Agustin Carsten 帶領的 BIS 團隊於週一 (2 日) 發布論文指出，當前的銀行系統可能無法對大型科技公司進軍金融領域做出足夠反應，包含對潛在的系統性影響與對金融業的溢出效應。

論文中援引 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與臉書等用戶激增，以及阿里巴巴集團、騰訊控股把持中國行動支付市場九成以上的情況，來解釋科技公司之所以能在金融服務領域快速增長，是因為具有龐大的用戶基礎。

論文並指，全球央行總裁和金融當局擔心，臉書 (FB-US)、Google、亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等科技集團持有的大量數據，可能賦予它們快速重塑金融系統，從而破壞銀行系統穩定的能力。

BIS 認為，在支付等金融科技領域擔任關鍵角色的科技巨頭，應該接受更嚴格的監管審查，以防止日益增長的權力對金融穩定造成威脅，並引發後續的數據隱私問題。