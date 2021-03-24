Fed布蘭納德：聯準會不再先發制人 靜待通膨、就業達標

美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (23 日) 表示，聯準會將在實現就業和通膨目標前展現「絕對的耐心」，堅守鴿派立場，在目標達成後才會考慮收回貨幣政策。

布蘭納德向全美商業經濟學協會 (NABE) 表示，與其在失業率下降和通貨膨脹重新走升時「先發制人」，聯準會對收緊貨幣政策的任何行動，都將以就業和通貨膨脹結果為條件。

布蘭納德說，過早收回購債計畫或升息等行動，都將為許多經濟上最脆弱的民眾帶來不必要的機會損失。

她表示，Fed 這種方法意味著堅定的耐心，雖然目前充分就業和平均通膨與目標之間差距正在縮小，仍遠未達到聯準會的標準。儘管布蘭納德預料今年油價會上漲，但到目前為止，還沒有證據顯示通膨預期已經超出聯準會 2% 的目標。

這番談話進一步鞏固聯準會將無視預期未來幾個月的通膨壓力，並讓經濟持續成長以鼓勵更多的就業的立場。

布蘭納德表示，美國經濟已大為改善，今年經濟展望佳，預估今年經濟成長率約為 6.4%。

不過布蘭納德說，病毒的不確定因素尚未消除，且當社會恢復正軌後，會釋放多少被壓抑的消費仍為未知數。另外，企業重啟初期，勞動力市場改善速度也未明，經濟重啟後，潛在低通膨趨勢可能再度出現。

Fed 成立新小組因應氣候變遷風險

另一方面，布蘭納德宣布聯準會將建立金融穩定氣候委員會，該小組將致力於找尋並降低金融系統面臨的氣候風險，布蘭納德表示，氣候變化可能會使聯準會履行國會任務時產生重要影響。

不過，國會共和黨人擔憂，聯準會將利用其銀行監管權來推動環境議程，並反對聯準會使用氣候情景分析，認為這可能會削弱金融體系。

布蘭納德表示，情景分析可能是聯準會有用的工具，可以揭露金融體系實質、過度，以及其他風險可能透過潛在的溢出效應而產生巨大影響。