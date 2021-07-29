〈美股盤後〉Fed暗示縮減購債時刻近了 四大指數漲跌互見

週三 (28 日) 波音、麥當勞等企業財報表現亮眼，中概股反彈，晶片股勁揚，聯準會利率政策維持不變，四大指數漲跌互見，道瓊跌逾 120 點，台積電 ADR 漲逾 1%，費半勁揚 1.76%。

政經消息方面，週三聯準會 (Fed) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後宣布，將基準利率維持近乎零，每月購債規模步伐不變。

最新聲明中提到，經濟朝著 (就業和通膨) 目標方面取得了進展，委員會將在未來的會議上繼續對此評估，暗示離縮減購債 (Taper) 又近了。

Fed 主席鮑爾於記者會上提到，在實現就業市場取得實質性進展方面，還有一定的距離，他希望看到一些強勁的就業數據。

Fed 主席鮑爾維持鴿派言論 (圖片：AFP)

週三兩黨參議員終於就 1.2 兆美元規模的基礎建設法案達成協議，美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 對該法案表示樂觀，將在日內舉行程序性投票，並期望參院能在本週末予以通過。

美國總統拜登積極推動「美國製造」計畫，提高聯邦政府採購本內製造產品的比重，從目前的 55% 提高到 60%，然後在 2024 年提高到 65%，在 2029 年提高到 75%。

《彭博社》報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 稱，美國有意減少依賴台灣晶片，可能補貼歐盟等外國晶片製造商，並提到向中國加徵關稅是很有用的。

地緣政治方面，美中關係持續陷入僵局，中國全國人大常委會下月 17 日至 20 日至北京召開會議，外傳議程內容包括將《反外國制裁法》納入香港、澳門《基本法》附件三，以增加反制外國制裁的力量。

美國和俄羅斯週三重啟核談判，由美國副國務卿雪蔓 (WendySherman) 和俄國副外長雷雅布可夫 (Sergei Ryabkov) 領團展開閉門討論，雙方同意於 9 月重新召開會議。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.95 億例，死亡數突破 418 萬例。美國累計確診超過 3463 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3148 萬例，巴西累計確診 1974 萬例。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告，世界經濟正處於一個危險的時刻，因為能夠獲得疫苗的國家與無法獲得疫苗的國家之間的差距正在擴大。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 127.72 點，或 0.36%，收 34,930.8 點。

標普 500 指數下跌 0.8 點，或 0.02%，收 4,400.66 點。

那斯達克指數上漲 102.01 點，或 0.7%，收 14,762.58 點。

費城半導體指數上漲 56.5 點，或 1.76%，收 3,272.4 點。

個股表現

科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22%；臉書 (FB-US) 上漲 1.49%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.1%。

道瓊成分股跌多漲少。波音 (BA-US) 大漲 4.18%；開拓重工 (CAT-US)小漲 0.73%；默克 (MRK-US) 漲 0.62%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.57。麥當勞 (MCD-US) 跌 1.85%；Visa(V-US)跌 1.59%。

費半成分股幾乎全漲。超微 (AMD-US) 大漲 7.58%；安森美 (ON-US) 漲 3.49%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 2.23%；科磊 (KLAC-US) 漲 2.13%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 2.08%；科林 (LRCX-US) 漲 1.99%。

台股 ADR 勁揚 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.35%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 2.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.07%。

企業新聞

繁忙財報季來臨，週二盤後公布的蘋果、微軟、Alphabet 和 AMD 財報均超出市場預期，緊接著週三波音、麥當勞等企業公布的財報也表現不俗。

波音 (BA-US) 大漲 4.18% 至每股 231.57 美元。波音第二季營收 170 億美元，調整後每股純益 0.4 美元，結束連六季虧損。

麥當勞與南韓天團防彈少年團 (BTS) 推出聯名套餐熱賣 (圖片：AFP)

麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.86% 至每股 241.78 美元。麥當勞週三公布最新財報，由於放寬限制措施，以及與南韓天團防彈少年團 (BTS) 推出聯名套餐，帶動其美國銷售額增長，每股純益為 2.37 美元，第二季美國同店銷售額較去年同期增長 25.9%，全球同店銷售額增長 40.5%，均優於華爾街預期。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 3.21% 至每股 43.45 美元。該公司最新財報報喜，每股純益達 1.07 美元，營收為 189 億美元，並提高全年財測，預計新冠疫苗的強勁銷售將持續。

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 下跌 5.74% 至每股 223.32 美元。第二季每股虧損 0.19 美元，月活躍用戶數達 3.65 億，低於預期。

中國官媒發聲 A 股不存在系統性風險後，中概股 ADR 亦回春走揚。騰訊 ADR (TCEHY-US) 上漲 4.81%；騰訊音樂 (TME-US) 上漲 5.62%；阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 5.34%；百度 (BIDU-US) 上漲 5.67%。

經濟數據

美國 6 月批發庫存月增率初值報 0.8％，前值 1.3%

美國 6 月進出口報 - 912 億美元，預期 - 880 億美元，前值 - 881 億美元

華爾街分析

Renaissance Macro Research 美國經濟主管 Neil Dutta 表示，聯準會縮減購債 (Taper) 的倒數計時器響起，預計購債步伐將在今年晚些時候或明年初放緩。

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示，預計市場在短期內仍將保持波動，主要是受企業財報、即將公布的關鍵經濟數據，以及全球疫情進展推動。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主