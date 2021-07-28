美日聯手抗中！IBM量子電腦東京啟動

量子科技為美中高科技競爭的焦點之一，美國和日本正攜手推動量子電腦領域的實際應用發展，與關注對手中國的發展。

IBM 週二 (27 日) 宣布在日本東京西南部神奈川縣的川崎企業孵化中心 (KBIC) 安裝並啟動 IBM Quantum System One。

日本東京大學將負責管理該設備，並提供豐田、日立、TOSHIBA 和 SONY 等量子創新倡議聯盟 (QIIC) 成員使用。

除了美國外，日本成為繼德國之後第二個安裝 IBM 量子電腦的國家 (圖片：翻攝 techcrunch)

除了美國外，日本成為繼德國之後第二個安裝 IBM 量子電腦的國家，IBM 上月 15 日在德國埃寧根總部部署第一台 Quantum System One 後，週二日本東京大學及美國俄亥俄州的克利夫蘭診所也各架設一台以加入量子計算研究測試平台。

IBM 高級副總裁兼研究總監 Dario Gil 稱，IBM 致力於發展全球量子生態系統，並促進不同研究社區之間的合作。

日本文部科學大臣萩生田光一則表示，各國投入巨資並開始了大規模的研發，國家和企業之間對未來主導地位的競爭迅速加劇。以日本和美國為關鍵，擴大國際合作非常重要。

量子科技為美中高科技競爭的焦點之一，儘管美國在量子電腦的軟硬體專利方面仍保持領先優勢，IBM、Google、Microsoft 企業握有多項專利，但中國在量子通訊與加密優於美國。

總體來說，中國量子專利數目前約為美國的 2 倍，中國今年持續將量子技術為十四五國家戰略，這讓美、日等各大國感到忌憚。

今年 4 月美國總統拜登於白宮與日本首相菅義偉會談，拜登政府正拉攏盟友共同對抗中國，量子電腦正是雙方討論的主題之一。美日這次合作，有意推進量子領域走向實際應用。

美中天津會談週一結束後，關係仍陷入僵局，中方指責美國把中國當假想敵，妖魔化中國，美方則表態歡迎中國與之激烈競爭，美國將持續強化競爭實力，不過不尋求與中國衝突。

截稿前，IBM (IBM-US) 近乎持平，暫報每股 142.69 美元。