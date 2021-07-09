調查：Q1三星拿下近半智慧型手機記憶體市場 鎧俠NAND市占跌至第三

Strategy Analytics 最新調查顯示，南韓三星電子 (005930-KR) 第一季在智慧型手機記憶體幾乎拿下一半市占。而在智慧型手機 NAND 快閃記憶體市占方面，南韓 SK 海力士 (000660-KR) 也超車日本鎧俠 (Kioxia)，爬上全球市占的第二名。

根據 Strategy Analytics 週四 (8 日) 公布的調查數據，2021 年 Q1 智慧型手機用途的 DRAM、NAND 快閃記憶體的整體營收報 114 億美元，較去年同期 (94 億美元) 增加 21.3%。其中，三星電子以 49% 的市占率穩坐第一，大幅領先第二、三名的 SK 海力士 (23%) 及美光 (14%)。

其中，智慧型手機用 DRAM 市占率排名，依序為三星電子 (54%)、SK 海力士 (25%) 及美光 (20%)。與去年 Q1 相比，三星電子年增 0.7%、SK 海力士年減 0.5%、美光年增 1.5%。

至於智慧型手機用 NAND 快閃記憶體市占率的排名，前幾名為三星電子 (42%)、SK 海力士 (20%) 及鎧俠 (19%)。與去年 Q1 相比，三星電子年減 1.8%、SK 海力士年增 3.5%、鎧俠年減 2%。

根據 Counterpoint Research 的調查數據，就涵蓋智慧型手機用途的整體 NAND 快閃記憶體市場表現而言，SK 海力士第一季以 12% 的市占率排名第四。不過，在眾多 NAND 快閃記憶體廠商當中，SK 海力士的智慧型手機用高階產品，是同期唯一營收增加 2 位數 (12%) 的一家廠商。

Strategy Analytics 戰略技術業務副總裁 Stephen Entwistle 指出，對記憶體晶片市場而言，5G 智慧型手機的強大需求是一大助力。但他也提到，非記憶體用途的半導體持續短缺，未來可能導致記憶體晶片市場惡化。