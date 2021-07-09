新一代綠能富豪！寧德時代創辦人曾毓群身家超越馬雲

隨著全球最大電動車電池製造商寧德時代 (CATL) 股價今年直線飆升，彭博億萬富翁指數顯示，創辦人曾毓群目前淨資產達到 495 億美元，首次超過阿里巴巴創辦人馬雲的 481 億美元，進入亞洲前 5 大富豪排行榜。

這是中國綠能熱潮中出現的新一代富豪。作為特斯拉主要電池供應商，寧德時代等電池類股成為中國投資人吹捧對象。寧德時代自 2018 年在深圳上市以來，股價已飆升逾 20 倍， 隨著電動車需求增加、各國努力減少碳排放和壓低成本有成，其股價今年累計上漲 59%。

清華大學國家金融研究所 (NIFR) 全球家族企業研究中心主任高皓表示，過去億萬富翁排名由早期的房地產大亨到後來的科技企業家，如今有更多來自新能源領域。作為電動車電池的產業領導者，寧德時代正成為減碳趨勢中最大受惠者。

曾毓群創辦寧德時代不到十年便將其打造成電池巨頭，成為全球最大的電動車充電電池生產商。據 SNE Research 報告，今年前四個月全球電動車電池銷量是去年同期的兩倍以上，其中寧德時代市占率達 32.5%，力壓其他競爭對手。

據中國乘用車協會數據，去年中國新能源汽車銷量成長 9.8% 至 111 萬輛。彭博預估，受惠於規模經濟、成本競爭力的上游供應鏈和穩固的客戶群，寧德時代的全球銷售額未來將繼續增長。

寧德時代目前本益比超過 100 倍，而競爭對手松下電器約為 13 倍。

除了特斯拉，寧德時代的客戶還包括 BMW 和福斯，曾毓群去年表示他與特斯拉執行長馬斯克曾共同討論技術、疫情，以及更便宜的電池和汽車。

相比曾毓群的星光熠熠，馬雲顯得暗淡不少，自從公開反擊北京以來，馬雲的金融科技部門螞蟻集團市值暴跌，中國當局取消螞蟻集團大規模首次公開上市的計畫，馬雲也幾乎從各大平台消失，今年以來他的身家已蒸發 25 億美元。

本文不開放合作夥伴轉載