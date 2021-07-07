DRAM需求強勁扭轉手機頹勢 三星估Q2營益年增率飆53%

三星電子周三 (7 日) 公布 2021 會計年度年第二季初步財報數據，受惠於強勁的記憶體需求彌補手機銷量的下滑，第二季度營業利益較去年同期飆升 53%，不過受到疫情影響需求與產量，市場預估三星 Q2 手機出貨量將大幅下滑。

三星表示，4 月至 6 月的季度營收年增 18.9% 至 63 兆韓元，營業利益增加至 12.5 兆韓元 (約 110 億美元) ，年增 53.4%。與上一季相比，營業利益增加 9.4%，而營收下降 3.7%。

三星並未詳細給出其他財測，預計將在本月底公布完整第二季財報。不過，市場認為，三星的半導體部門表現有望強勁。野村估計，第二季 DRAM 價格可能比第一季上漲 逾 20% 。

野村證券資深分析師 CW Chung 表示，三星電子第二季出貨量可能會超出市場預期，且由於客戶需求增加，第三季 DRAM 庫存可能進一步下降，谷歌、亞馬遜、臉書這類科技巨頭對伺服器 DRAM 的需求正在增加，將使 DRAM 產能轉向伺服器市場。

研調機構集邦科技 (TrendForce) 表示，三星和其他記憶體供應商認為沒有必要透過降低價格來推動銷售，因為伺服器記憶體產品的整體採購潮，預計將在第三季度加強。

隨著與台積電等競爭對手的競爭日益激烈，南韓正透過減稅、放鬆監管和培養人才來支持該國的半導體業者引領全球市場。日本工業、貿易和能源部上周表示，將半導體、電池和疫苗列為國家核心戰略技術，從而擴大對半導體研發和設施投資的稅收抵免。

此外，美國也致力於針對半導體業建立彈性供應鏈，以保持美國在技術上的優勢並應對中國的挑戰。

EugeneInvestment & Securities 表示，受到疫情爆發影響導致印度需求下降且越南停產，預估三星第二季手機出貨量將自上季的 7600 萬支下降至不到 6000 萬支。

由於印度今年爆發第二波疫情，集邦將今年全球手機總產量預估年增率從先前的 9.4% 下調至 8.5%。據 Counterpoint Research 數據，截至第一季，三星是全球最大手機製造商，全球市占率為 22%，其次是蘋果的 17%。