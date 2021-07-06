調查：南韓半導體兩大巨頭 上季DRAM營收增加逾17%

最新統計數據顯示，南韓兩大半導體製造商三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 的 2021 年 Q2 期間的記憶體相關營收，出現了 2 位數的年增率。

南韓《中央日報》引用台灣《Digitimes Research》6 日發布的消息，內容提到今年 Q2 三星電子和 SK 海力士的 DRAM、NAND 快閃記憶體的合計營收報年增 16.7% 至 233 億美元。Digitimes 推估，南韓的 DRAM 營收年增 17.4%、NAND 快閃記憶體營收年增 15.3%。

預估南韓半導體產業的 Q2 業績也將有良好表現。依照金融市場研究機構 FnGuide 在 7 月 5 日的估算結果，預測三星電子的 Q2 營收會比去年同期增加 16% 至 61.28 兆韓元、營業利益也會比去年同期增加 34% 至 10.97 兆韓元。南韓金融業的 NH 投資證券和 HI 投資證券，則分別預測三星電子半導體部門的營業利益將達到 6.1 兆韓元及 6.9 兆韓元。

不過，HI 投資證券在近期報告指出，Q3 因受上一季度的出貨量激增影響，DRAM 和 NAND 的出貨量將出現持平表現或者微幅增加。

SK 海力士的 Q2 營收推估為 9.81 兆韓元，與去年同期相比增加 20% 以上。預測營業利益年增 70% 以上至 2.68 兆韓元。IBK 投資證券分析，Q2 由於 DRAM 行情上揚，SK 海力士的營業利益率有大幅改善；NAND 價格的上揚，也讓虧損幅度減少。

三星電子即將在 7 日公布 Q2 業績初值，SK 海力士也預定在月底公布。