DRAM首季總產值季增8.7% Q2季增幅可望突破2成

研調機構 TrendForce 研究顯示，第一季受惠筆電需求淡季不淡，及手機業者加大採購力道，加上雲端伺服器需求回溫，及價格反轉向上帶動，DRAM 總產值達 192 億美元，季增 8.7%，預期第二季 DRAM 總產值季增幅更有機會突破 2 成。

TrendForce 指出，第一季 DRAM 需求比預期更為強勁，主要包括遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡，及中國智慧型手機品牌 Oppo、Vivo、小米積極加大零組件採購力道，且雲端伺服器業者備貨需求也逐步回溫，即便各式零組件缺料問題頻傳，第一季各家 DRAM 廠出貨表現仍優於預期。

TrendForce 表示，DRAM 價格也如先前預測，第一季開始正式反轉向上，在出貨量與報價同步成長，除使原廠營收表現升溫，也進一步推升第一季 DRAM 總產值達 192 億美元，季增 8.7%。

展望第二季，TrendForce 指出，PC、mobile、graphics 及 specialty DRAM 在內各產品需求仍持穩，伺服器業者經過 2 至 3 季的庫存去化，加上預期 DRAM 價格將持續上揚，部分業者重啟新一輪備貨潮。

TrendForce 預期，第二季原廠 DRAM 平均銷售單價上揚幅度將十分顯著，配合出貨量持續向上，整體 DRAM 產值季增幅有機會突破 2 成。

