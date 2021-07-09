股市漲漲漲 還沒進場怎麼辦？

無懼疫情變化與經濟數據好壞，美國與台灣股市都持續創新高，相關基金持有人都樂呵呵。但對於持有比重較低或還在場外觀望的人，該等到明顯來回再買進？還是現在就該大膽進場？如果大膽進場後就下跌，又該怎麼辦？

1. 長期來看，股價漲幅多來自盈餘增長

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1954-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

股價漲幅來自兩個來源，一個是每股盈餘年增率的成長，另一個是本益比的變化。短期來看，極端的股價漲幅大多來自本益比變化，以 2020 年 3 月至 2021 年 3 月為例，美股本益比增加 61.2%，抵銷每股盈餘年增率 - 4.7% 的跌幅。但若時間拉長，股價漲幅則大多來自每股盈餘年增率。美國股市滾動 10 年與 20 年平均報酬率均為 6.9%，漲幅來自本益比的部分只有 0.5% 與 0.3%，其他都來自每股盈餘年增率的成長（剛好錯過本益比大多為負貢獻的 70 年代，造成滾動 30 年來自本益比的平均貢獻較高）。

2. 經濟成長決定盈餘增長

股價長期漲幅大多來自每股盈餘變化，那每股盈餘成長又受什麼因素左右？以國家的角度來看，每個國家一年生產的東西就是國內生產毛額，而生產的東西會分給勞工、企業與政府。假設三者分到的份額沒有太大改變，每年名目經濟成長率理應等於企業取得份額的年增率（約等於每股盈餘年增率）。從 1954 年至今，美國名目經濟成長率滾動 30 年平均為 6.9%，與每股盈餘年增率的 6.5% 相差無幾。

同樣從 1954 年至今，美國名目經濟成長率滾動 30 年的最大值與最小值分別為 8.3% 與 4.3%。展望未來，「鉅亨買基金」認為美國正要重回大政府主義的擁抱，名目經濟成長率接近最大值的機率高於最小值。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1954-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 本益比對股市可能轉為負貢獻

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/7/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。風險溢酬的 2.3% 與 - 1.3%，分別為歷史上的第 90 百分位數與第 10 百分位數。

假設美國股市未來 30 年每股盈餘年增率為 6.5%，本益比將如何變化就決定股市的長期報酬率。從上表可看出，預估未來 30 年美股本益比年增率受美國 10 年公債殖利率與風險溢酬影響。假設美國 10 年公債殖利率於未來 30 年升高至 3.5%、風險溢酬降低至 1.4%，本益比年增率為 - 1.4%，股價平均報酬率為 6.5% 加 - 1.4%，等於 5.1%。我們認為未來 30 年最可能範圍為美國 10 年公債殖利率介於 3.5% 至 4%、風險溢酬介於 0.5% 至 1.4%。

看到這，很多人會得出該等到本益比降低，再投入股市的結論。儘管未來本益比對股市的貢獻可能為負值，但另一關鍵問題是就算本益比會下降，也不代表馬上就會降低。受到聯準會超低利率政策影響，很可能未來 2 年內都看不到本益比大幅降低。若 2 年後，本益比與現在差不多，但受到盈餘成長的幫助，股價又比現在貴了 13%，該繼續等還是買在比現在還貴的價格？

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

台美股基金長期看好，下手越快越好

長期而言，名目經濟成長率是決定股價的關鍵要素。台灣與美國未來經濟展望雙雙樂觀，與其等待不知何時到來的修正，不如趁早買入相關基金並長期持有。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德美國靈活股票基金 A2

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>> 野村優質基金 - 累積類型新臺幣計價

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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